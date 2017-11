Nem vagyunk tőle túl boldogok, hogy magyarok vagyunk

Az Eurobarometer legfrissebb felmérése szerint tízből kilenc ember egyetértett azzal az állítással, hogy boldog családi élete van, 64 százalék pedig azzal is, hogy elégedett azzal, amit most csinál. A nagy többség (89 százalék) boldog abban az országban, ahol él, 78 százalék azzal is, hogy uniós polgár.

Amíg az EU28-ak átlaga 91 százalék, a magyaroknak 84 százaléka mondta azt, hogy elégedett az életével, nálunk csak a csehek, a románok, a szlovákok, a litvánok és a bolgárok boldogtalanabbak. Viszont a jelenlegi foglalkozásunkkal elégedettebbek vagyunk, mint az uniós átlag (a magyarok 66, az EU 64 százaléka elégedett).

Azzal azonban egy cseppet sem vagyunk kibékülve, hogy magyarok vagyunk. A feltett kérdésre (Boldog életet él Magyarországon?) csak 62 százalék felelt igennel, ami a legalacsonyabb szám az egész EU-ban – írta a hvg.hu.

Azzal is a magyarok a legkevésbé elégedettek, hogy EU-s polgárok, a megkérdezettek 57 százaléka örül, hogy tagja a közösségnek.

A kutatásban rákérdeztek arra, hogy a tagállamok szerint melyik a legnagyobb kihívás, amivel az Unió küzd. Míg az EU nyugati felében a munkanélküliséget jelölték meg legtöbben, a régióban, így a magyaroknál is a menekültkérdés került az élre.

Kiemelt kép: Thinstock