A többség szerint nem állunk készen az euró bevezetésére

De sokan vannak azok is, akik viszont azt gondolják, hogy eljött az ideje.

Magyarország még nem áll készen az euró bevezetésére – ezt mondta a megkérdezettek többsége (45 százaléka) az IDEA Intézet felmérésében, amelyet az ATV közölt elsőként. Ugyanakkor 41 százalékuk szerint viszont az ország megfelel a bevezetés feltételeinek.

A legtöbben a MoMa és a DK szavazói közül vezetnék be már most az eurót, legkevesebben pedig a Jobbik (30 százalék) és a Fidesz-KDNP (28 százalék) szavazói közül látják ezt most reálisnak.

A felsőfokú végzettségűek 41 százaléka áll a mostani bevezetés mellett, míg az alap- és középfokú végzettségűek többsége inkább kivárna.

Míg a MoMa és a DK- szavazók nagy többsége szerint (80 százalék, illetve 70 százalék) az euró mielőbbi bevezetése érdekében fel kell áldozni az önálló pénzügypolitikát, a Fidesz- és Jobbik-szimpatizánsok éppen az ellenkezőjét mondják.

Mind az összes megkérdezettek, mind a pártválasztókat tekintve kisebbségben van az az álláspont, amely szerint az euró mielőbbi bevezetése érdekében a költségvetési hiány fontosabb, mint a befektetés az oktatásba és egészségügybe.

Abban viszont minden párt szavazóinak többsége egyetért, hogy az eurózóna fenntarthatóságának érdekében a tagállamokban be kell tartaniuk a 3 százalékos költségvetési hiányt.

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2017. október 24-31. között vette fel az ország felnőtt népességét nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus tekintetében reprezentáló 1000 fő megkérdezésével. A mintavételi hiba legfeljebb +/- 3,1 százalékpont.

Kiemelt kép: Europress