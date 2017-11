Idén is az OTP lett az év bankja

A Mastercard – év bankja verseny keretében idén nyolc bankszakmai kategóriában indulhattak a Magyarországon lakossági szolgáltatást nyújtó kereskedelmi bankok. A hangsúly a hétköznapi ember által igénybe vett szolgáltatásokra helyeződött, azon belül is az ügyfélbarát, innovatív megoldások kiemelése, díjázása volt a cél. Összesen 63 pályázat érkezett 12 pénzintézettől, melyeket egy előre meghatározott szempontrendszer alapján közel hatvan fős szakmai zsűri értékelt, a következő kategóriákban: „Az év bankja”, „Az év leginnovatívabb bankja”, „Az év lakossági számlacsomagja”, „Az év lakossági megtakarítási terméke”, „Az év lakossági hitelterméke”, „Az év lakossági mobil- és online-banki eszköze” és az „Az év társadalmilag felelős bankja. „Az év bankára” címre legméltóbb bankvezért – a hagyományokhoz híven – idén is maguk a bankvezetők választották meg.

„Az év bankja” elismerést az OTP Bank vehette át. Ebben a kategóriában a pontozáskor a zsűri figyelembe vette a további kategóriákban nyújtott teljesítményt is, így a legrangosabb cím nem csupán az üzleti eredményt tükrözi, hanem sokkal inkább egy átfogó képet ad a hazai bankszektor legjobbjairól. Az OTP Bank kapta az első helyezettnek járó oklevelet „Az év lakossági mobil- és online-banki eszköze”kategóriában is.

Ezt az elismerést az OTP Direkt internetbank és Smartbank alkalmazással nyerte el,amely számos funkcióval – például QR kódos regisztrációval, ujjlenyomatos belépéssel és aláírással, grafikus egyenleg-, számla- és kártyatörténettel – segíti az ügyfeleket a gyors és hatékony bankolásban.

A CIB Bank bizonyult a legjobbnak „Az év lakossági hitelterméke” kategóriában, az Előrelépő Személyi Kölcsönnel, amely akár hét perc alatt elérhető a mobilalkalmazáson keresztül, egyedülállóan a hazai piacon.

„Az év társadalmilag felelős bankja” kategóriában idén a K&H Bank végzett az első helyen. A bank fenntarthatósági tevékenységének fő területei a vállalkozásösztönzés, pénzügyi oktatás, környezetvédelem és az egészség. A pénzintézet fogyatékkal élő ügyfelei számára akadálymentesítési stratégiát hozott létre, és munkatársait is aktívan bevonja támogatási programjaiba.

Az egyik legnépszerűbb kategória idén „Az év lakossági megtakarítási terméke” volt, amelyben aMagNet Bank lett az első. A nyertes termék, az Apránként Megtakarítási Program abban segíti a bank ügyfeleit, hogy úgy érjék el megtakarítási céljaikat, hogy közben folyamatosan nyomon tudják követni, hol tartanak azok megvalósításában.

„Az év lakossági számlacsomagja” kategóriában idén a GRÁNIT Bank végzett az élen, a Helló GRÁNIT számlacsomag termékével. A Helló GRÁNIT csomag a világon bárhonnan kényelmesen megnyitható laptopon, Andorid és iOS mobilon, valamint a GRÁNIT VideóBankon keresztül egyaránt. A számlanyitáshoz csak 7 adatot kell megadni. A videóhívás keretében a szerződést elektronikusan írják alá és a biztonsági ellenőrzések után a számla azonnal használható.

„Az év leginnovatívabb bankja” díjat szintén a GRÁNIT Bank nyerte, holtversenyben az OTP Bankkal. A GRÁNIT Bank üzletpolitikájának kulcseleme az innovációk sorozata, példa ezek közül az online számlanyitás és szerződéskötés tetszőleges helyen és időben, a GRÁNIT eBank, az ingyenes iSMS üzenetek bevezetése, a VideóBank (élő online ügyfélszolgálat) és a GRÁNITPay. Az OTP Bank pályázatában azt emelte ki, hogy elsőként náluk valósult meg a bankfüggetlen érintéses mobilfizetést a Simple alkalmazáson belül. A bank a digitális aláírópadok fióki bevezetésével fokozatosan áttér a papírmentes működésre, és teljesen online igényelhető személyi kölcsön termékkel segíti az ügyfelei kölcsönhöz jutását.

„Az év bankára” címet idén Dr. Patai Mihály, az UniCredit Bank elnök-vezérigazgatója nyerte el. Ezzel a díjjal a bankszakma saját körein belül ismeri el a kiemelkedő teljesítményt, hiszen a kategória győztesét a bankok vezetői választják ki maguk közül.

Eölyüs Endre, a Mastercard Europe igazgatója a verseny kapcsán elmondta:

Az idei nyertes pályázatok is azt mutatják, hogy az innováció a hazai pénzintézetek stratégiájának központi elemévé vált. Örömmel mutatjuk be az újdonságokat a közönségnek, és továbbra is fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a bankszektor kimagasló színvonalú szolgáltatásaira. Az innováció áthatja az életünket, nem csak a bankolás és a fizetés terén van jelen, de kiemelt szerepet kap a színházi életben és a filmes világban is. Szerettük volna példákon keresztül bemutatni, hogy milyen fontos az újítás a művészek életében is, ezért idén egy-egy kiemelkedő film- és színművészeti teljesítményt is jutalmaztunk.