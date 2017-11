Tegye még sikeresebbé vállalkozását! (X)

A fejlődésre nyitott vállalkozások országszerte már 163 OTP MFB Ponton érhetik el az európai uniós forrásból származó 0%-os kamatozású, valamint a vissza nem térítendő támogatással kombinált hiteleket!

A kibővült MFB Pont hálózatnak köszönhetően novembertől a vállalkozások már az OTP Bank 163 bankfiókjában is igényelhetik a 0%-os kamatozású, valamint a vissza nem térítendő támogatással kombinált hiteleket. Így az egész ország területét lefedve összesen már 642 MFB Pontban juthatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások nagyon kedvező feltételek mellett hosszú távú – főként versenyképesség javítását célzó – pénzügyi forráshoz.

„Jelenleg, november elején, összesen még több mint 210 milliárd forint áll rendelkezésre a vállalkozások hosszú távú beruházásainak, illetve a lakosság energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatására” – emelte ki Csonka Tibor, az OTP Business ügyvezető igazgatója. „Az MFB Pontok létrejöttének célja azoknak a digitalizációs, infokommunikációs, K+F+I és energetikai projekteknek a támogatása, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások versenyképesebbé tételéhez.”

A vállalkozásonként igényelhető 1-3000 millió forintos összeget számos versenyképességet javító célra lehet fordítani, ezeknek megfelelően kerültek a termékek kialakításra. Az Önálló Hitelprogramok keretében kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj és szerződésmódosítási díj nélkül juthatnak a vállalkozások forráshoz. A Támogatással Kombinált Hitelprogramok pedig vissza nem térítendő támogatást és kedvező kamatozású, visszatérítendő hitelt nyújtanak.

A forrásfelhasználás terén a szükséges anyagi háttér biztosítása mellett óriási igény mutatkozik a szakmai tanácsadás iránt is, ide értve a jogszabályok megismertetését és a különféle pályázati követelmények tisztázását. „Az OTP Bank ezen a téren is teljes körű kiszolgálást nyújt ügyfeleinek, hogy biztonságos és kiszámítható módon valósíthassák meg beruházási céljaikat” – hangsúlyozta Csonka Tibor.

