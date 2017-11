Jön a tél! Korszerűsítse otthonát Uniós források segítségével! (X)

Szeretné Ön is csökkenteni otthona fűtésköltségeit? Az Európai Uniós forrásból finanszírozott, energetikai korszerűsítéseket támogató kölcsönnel megteheti! Hol juthat hozzá? Országszerte 163 OTP MFB Pont on.

Az OTP bankfiókokban kialakított MFB Pontok azért jöttek létre, hogy Európai Uniós támogatásból, illetve az MFB saját forrásából igényelhető kölcsön segítségével országszerte minél több otthon energetika korszerűsítése megvalósulhasson.

„Az egész országot lefedő fiókhálózatunknak köszönhetően, az összesen 642 MFB Pontból, már 163 OTP MFB Ponton tettük elérhetővé, hogy az Európai Unió által biztosított forrás igénybevételével minél többen korszerűsíthessék otthonukat, és csökkenthessék fűtésköltségeiket.” – mondta Florova Anna. Az OTP Bank Lakossági Hitelezési Igazgatóság ügyvezető igazgatója hozzátette: „a nulla százalékos kamat egyedülálló és kihagyhatatlan lehetőséget biztosít a lakosság részére, hogy otthonuk működését energiahatékonyabbá tegyék.”

Miért annyira jó lehetőség ez akár az Ön számára is?

A kölcsön összege magánszemély esetén 500 ezer forinttól 10 millió forintig, míg társasház és lakásszövetkezet esetén lakásonként 500 ezertől 7 millió forintig terjedhet. A futamidő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb húsz év lehet. Az saját forrás elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum a 10%-a, de az önerő részét képezheti más vissza nem térítendő forrás (például az Otthon Melege Program keretében elnyert támogatás) is.

A kölcsönhöz további költségek (pl. kezelési költség) nem kapcsolódnak, nincs kamat és árfolyamkockázat, így a futamidő alatt csak a ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeget kell törleszteni. A kölcsönből finanszírozható a beruházás járulékos költségeinek egy jelentős része, például az értékbecslési díj, illetve az energetikai tanúsítvány díja is.

„Az MFB Pontokon keresztül elérhető uniós visszatérítendő források iránt folyamatosan növekszik az érdeklődés. Emiatt is érezzük kulcsfontosságúnak, hogy bankunk – mint hazánk legnagyobb fiókhálózattal rendelkező kereskedelmi bankja, az érdeklődők számára szakértő segítséget nyújtva járuljon hozzá a források sikeres lehívásához és felhasználásához.” – hangsúlyozta Florova Anna.

Az OTP Bank segítséget nyújt az esetlegesen hiányzó önerő előteremtésében is.

Ha Ön is szeretné az EU-s források igénybevételével otthona fűtésköltségeit csökkenteni, látogasson el az OTP Bank honlapjára, és kérjen visszahívást, hogy Önnek is segíthessünk! További részleteket talál a Magyar Fejlesztési Bank honlapján is.