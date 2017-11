40 százalékot bukott 24 óra alatt, aki a Mészáros-cég részvényeiből vásárolt be

Nehezen követhető, ami a magyar tőzsdén a kisebb részvényekkel történik, ez különösen igaz azokra a cégekre, amelyek Mészáros Lőrinc érdekeltségei.

Közülük is a legmagasabban jegyzett az Opus (pár hónappal ezelőtti névváltoztatásig Opimus), amelynek a tulajdonában van például a Népszabadságot bezáró Mediaworks is. Ez a részvény a Budapesti Értéktőzsdén az úgynevezett A kategóriájú részvények közé tartozik.

Kedd délelőtt 805 forintig száguldott az Opus-részvény ára (miután a hétfői 15 százalékos drágulás után kedd reggel is 15 százalékot emelkedett a papír árfolyama), de aztán napon belül megváltozott a trend, olyannyira, hogy nap végén 15 százalékkal zárt alacsonyabban, mint a hétfői záróár. Vagyis egy napon belül 30 százalékot esett. Ma délelőtt pedig folytatódott a zuhanás, újabb 15 százalékot veszített értékéből a részvény, délelőtt fél 11 táján 506 forint az ára. (Az A kategóriájú részvényeknél az előző napi záróértékhez képest legfeljebb 15-15 százalékos mozgás lehetséges egy napon felfele és lefele is, ez a tőzsdei szabály.) Vagyis így gyakorlatilag 24 óra leforgása alatt bő 40 százalékot veszített értékéből a részvény és így az egész Mészáros-cég.

Pedig napok óta nem jelent meg érdemi, az árfolyamot befolyásoló hír, ezért az tűnik valószínűnek, sokan elkezdték learatni az elmúlt hónapok alatt összegyűlt babérokat (a részvény ára még így is a 12-szeresére emelkedett, 40 forint volt a minimum, most meg 500 forint fölött jár), ezért sokan eladják a részvényt.

A tőzsdén jegyzetet másik Mészáros-érdekeltség az Appeninn, annak az ára is ma 15 százalékot esett délelőtt a tegnapi árához képest, de tegnap is zuhant. A nemrég 1169 forintot érő részvény most 703 forintot kóstál – közel 40 százalékos esés itt is.

A Konzum-részvényen 24 óra alatt “csupán” 25 százalékot lehetett bukni.