Már sörből is készítenek hamburgert

A sör egyik legfontosabb alapanyagából, malátából csinálnak hamburgert a First első belvárosi pubjában. A Dob utca 3-ban minden a sörről szól: még az asztalokon otthagyott nassolni valókban és a hamburgerek zsömléjében is felfedezhetők a ropogós malátamagok. A hely tulajdonosai a Belvárosi és Budavári Sörfesztivál főszervezői, akik a fesztiválok teljes kínálatát költöztették be egyetlen belvárosi pubba. Így közleményük szerint a város egyik legnagyobb sörkínálatával, köztük import különlegességekkel és főzdefiss tanksörrel hozták létre a sörkedvelők legújabb bázisát.

A pult mögött álló csapatról azt írják: jól képzett sörszakértőkből áll, akik mindent tudnak a márkákról. A tulajdonosok célja ugyanis az, hogy a vendégek minden egyes alkalommal megtudjanak valamit újat a sörökről és rátaláljanak a saját sörízlésükre.

Kiemelt kép: Malátaburger (First)