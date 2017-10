Fizetünk azért is, amit nem is használunk

Ön fizet olyan dolgokért, amiket nem használ? Mi számos példát találtunk, ami bizonyítja, vásárolunk olyan szolgáltatásokat is, amiket valójában nem veszünk igénybe. Vagy azért, mert olcsóbb így, vagy azért, mert nem tudunk róla, hogy lehetne másképp.

Szűk körben ennyi példát találtunk kapásból:

Kertes házunk van, vízvezetékről locsolunk – amit kilocsolunk a kertbe, az nem megy a csatornába, mégis kell érte fizetni csatornadíjat.

A társasházunkban egy ideje már nincs nincs vezetékes gázszolgáltatás, mert átálltunk távhőre és villanytűzhelyre. De az alapdíjat még mindig számlázzák a vezetékes gázra.

Tíz éve van olyan UPC-s internet-előfizetési csomagom, amiben benne van a vezetékes telefon díja is. Pedig nincs is vezetékes telefonunk.

Nincs tévénk, de mivel olcsóbb volt az internet és a telefon, ha a tévére is előfizetünk, ezt a csomagot választottuk.

85 éves ismerősünknek olyan mobiltelefonja van, amin úgy tudta, nem lehet netezni. És azt hitte, nem is fizet mobilinternetért. De a számlájából az derült ki, hogy a díjcsomagjában az is benne van.

Mit lehet ilyenkor tenni? Ahogy látjuk, fizetni azért, amit nem használunk, vagy még többet fizetni.

Fizetni kell, hogy ne fizessünk, ha nem használjuk

Jóska, hogy ne fizessen csatornadíjat a kertlocsolásért, évekkel ezelőtt vett egy „locsolómérőt” (hivatalosan: mellékmérő). Ezzel becslése szerint 30 ezer forintot spórol meg évente. De annak már nem örül, hogy lejárt a készülék hitelesítése, így most megint fizetnie kellett az óracseréért majdnem 18 ezer forintot. A locsolómérő díját és cseréjét ugyanis nem állja a szolgáltató.

Igaz, még így is többet spórol meg, mint amennyit ráköltött a spórolásra (óracserére), de akkor is bosszantja ez az egész. Mert

azért fizetek, hogy csak azért fizessek, amit fogyasztok.

Kerestük a Fővárosi Vízműveket is, de válasz nem érkezett. Oldalukon van egy kertlocsolással kapcsolatos tájékoztató. Ebből kiderül, hogy a kerttulajdonosok két lehetőség közül választhatnak:

igénybe vehetik a május elsejétől szeptember végéig érvényes 10 százalékos átalánydíjas kedvezményt a szennyvízelvezetés vagy szennyvízelszállítás díjából, vagy

használhatnak locsolási vízmérőt, s így az év bármely időszakában locsolásra elhasznált vízmennyiség után a két közüzemi díj közül csak a vízdíjat kell megfizetniük.

Jóska erről nem tudott – ha ismerte volna az átalánydíjas kedvezményt, inkább azt választotta volna. Megnéztük más vízműveknél is a locsolási csatornadíj megtakarításának lehetőségét: átalánydíjas kedvezményt nem mindenhol találtunk, de a locsolásmérő az általunk vizsgált cégeknél járható út lehet. Bár ugye ez sincs ingyen.

Amíg óra van, gázdíj is van

Béláék havi ezer forint körüli alapdíjat fizetnek a kikötött gázszolgáltatásra. Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. szerint ez teljesen jogos, mert az idevágó NFM-rendelet szerint amíg a fogyasztók lakásában fel vannak szerelve a gázmérők, fizetniük kell az alapdíjat, akkor is, ha nem használják a gázt. Az alapdíjat csak úgy lehet elkerülni, ha leszereltetik az órát.

Béla visszaigazolta, tényleg megvannak az órák. De mint mondta, nem akar külön fizetni ezért (több mint 40 ezer forintot), hogy leszereljék az órát. És ki tudja, még az sem kizárt, hogy újra vezetékes gázt használ majd a ház. Akkor meg ki kellene fizetni a visszaszerelés díját is (szintén több mint 40 ezer forint). Szóval így vagy úgy, de mindenképpen fizetnie kell.

Távközlési csomag – eszi, nem eszi?

Körülnéztünk a távközlési szolgáltatóknál is. A Vodafone-nál és a Telenornál nincs vezetékes telefon, illetve kábeltévé, így náluk a konkrét kérdés nem releváns. Utóbbi cég mobilinternetet kínál és mellette a MyTV online televíziót, de utóbbihoz nem kell más előfizetés a cégnél.

Az Invitelnél mi választhatjuk ki, hány szolgáltatást (internet, telefon, tévé) teszünk a csomagba, egyet, kettőt, vagy hármat. Ügyfélkörükben egyébként kiegyensúlyozott a három különböző típusú szolgáltatáscsomagot (1P, 2P, 3P) igénybe vevő ügyfelek aránya – tudtuk meg még. Vagyis mindenféle verzióra van igény, az egyedüliekre is. Azt azonban elfelejtették írni, hogy a vezetékes telefon nélkül csomag (TV+internet) sokkal drágább, mintha a telefont is bepipáljuk. Meg arra sem tértek ki, hogy feleannyiért kínálják a 3 elemes csomagjukat az új előfizetőknek, mint a régieknek. (Egyébként ők hamarosan eladják lakossági üzletágukat.)

A Telekom kommunikációs igazgatósága tapasztalataikra és kutatásaikra hivatkozva azt válaszolta, náluk szívesen választják a többelemű csomagokat. Újdonság náluk a Magenta 1 kedvezménycsomag: ebben variálni lehet az elemeket, de legalább két otthoni vezetékes és egy mobil szolgáltatást kell igénybe venni. A szolgáltató pedig azt díjazza, aki minél többet rendel, így három otthoni szolgáltatás mellé (telefon, internet, tv) a legnagyobb a kedvezmény (-25%). Na, de aki csak egyet rendel? Megnéztük, az említett kedvezménycsomagban pl. csak a vezetékes telefont lehet kihagyni, a többi szolgáltatási elemet nem. Így ha valakinek nincs tévéje vagy nem kér vezetékes internetet, azt itt nem tudják figyelembe venni. Ha pedig valaki csak vezetékes internetet szeretne, azt úgy kaphatja meg a legolcsóbban, ha kéri hozzá a vezetékes telefon-előfizetést is. Akkor is, ha nincs vezetékes telefonja, vagy nem használja.

A UPC nem válaszolt megkeresésünkre. Oldalukon azt láttuk, hogy vannak náluk külön tévé-, mobil-előfizetési és internetcsomagok, valamint létezik internet+telefon csomag is, és még vannak kombinált csomagok (TV, vezetékes internet, wifi, vezetékes telefon). Viszont mint Gábor is mondta, a vezetékes telefon nélküli internetes előfizetés drágább, mintha azt is kéri az ügyfél. Elérhető még a digitális jólét alapcsomag, azt viszont csak az veheti igénybe, akiknek az elmúlt egy évben nem volt szélessávú internet-szolgáltatása. Szóval Gábornak ez nem járható.

Mobiltelefon net nélkül?

Laci bácsi példájából kiindulva arra is kíváncsiak voltunk, mi a helyzet, ha valakinek nincs még internetképes telefonja és/vagy nem netezik a telefonján. A fiatalabb generáció számára valószínűleg már maga a kérdés sem értelmezhető: akiket megkérdeztünk, azok legalábbis nem értették, ugyan mire lenne jó a mobiltelefon mobilinternet nélkül. De az idősek körében nem ritka, hogy csak telefonlásra használják a gyakran még nem is internetképes, régi típusú, esetleg pont az unokák által levetett telefont.

A UPC oldalán nem találtunk internet nélküli mobil-előfizetést. A Vodafone és a Telenor oldalán csak kártyásban találtunk olyan lehetőséget, ahol nem kellett valamennyi netet is venni. Ez a lehetőség a Telekomnál is él. Sőt, ott az előfizetéses mobilcsomagoknál is van olyan, amiből ki lehet hagyni a netet. Azonban itt is igaz, hogy drágább az egyetlen szolgáltatás (mobiltelefon), mintha megvesszük mellé csomagban az ebben az esetben felesleges mobilinternetet is.

A Telenor válaszában kitért rá, hogy nemcsak a telekommunikációs piacon, hanem más iparágakban is több éve általánosan bevezetett és jól bevált kereskedelmi gyakorlat, hogy minél több terméket vagy szolgáltatást egy csomagban vesz igénybe a vásárló, illetve az ügyfél, annál nagyobb kedvezményekben részesül (pl. kettőt fizet, hármat kap akciók, stb.)

Kétségtelen. Viszont ha termékből megveszünk kettőt egy árában, vagy hármat kettő árában, akkor a pluszt felhasználhatjuk később, vagy elajándékozhatjuk. De a szolgáltatásoknál ez nemigen működik.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre