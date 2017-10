Szegény gyerekek táboroztatására is uniós pénzből húzott be milliárdokat az egyik kedvenc állami-egyházi alapítvány

Emlékeznek arra a történetre, amelyben a rászoruló gyerekek üdültetését végző alapítvány, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány főtitkárának egy napi 110 ezer forintért bérelhető házban találtak neki megfelelő szállást nyáron? A főtitkár akkori cikkünk után nem sokkal kiköltözött az ingatlanból, és azt állította, kedvezményes áron lakhatott ott családjával 35 napig, a számlát pedig ő állta. A kormányoldalon is felzúdulást váltott ki az ügy, amelynek részleteiből született cikkeinket itt olvashatják. De aztán könnyen lehet, ezen gyorsan túlléptek, ugyanis az alapítványhoz uniós pénzből forintmilliárdok kerülnek.

Van egy Esélyteremtő programok megvalósítása fedőnevű, bő 17 milliárd forintos, EU-pénzből finanszírozott pályázat. Ennek a forrásnak a döntő részét, az egy pályázónak adható maximális összeget, 13,5 milliárd forintot a szóban forgó alapítvány nyerte el – derül ki a HVG cikkéből.

De már lejtett nekik a pálya, legalábbis ezt érzékelteti a lap, mivel a pályázati feltételek szerint nyaranta legalább 1000, többségükben hátrányos helyzetű családból származó gyereket kell táboroztatni és kompetenciáikat játékosan fejleszteni, ezt pedig nem sokan tudják megoldani.

Már eddig is kapott bőven közpénzt az alapítvány üzemeltetésre, gyerektáboroztatásra, most pedig lényegében ugyanerre a feladatra, táboroztatásra húznak be újabb sok milliárd forintot, de már az EU pénzéből. Vesznek a pénzből laptopokat, más számítástechnikai eszközöket is.

Nem panaszkodhat az alapítvány azért sem, mert tavaly ingyen kapta meg az államtól a 17 milliárd forintra taksált, az ország legnagyobb üdülőközpontját, a zánkai tábort – a szintén nagy fonyódligetivel együtt -, emellett pedig további 26 milliárd forintnyi fejlesztési forrással is kistafírozta a kormány.

Közben a szomszédságban Mészáros Lőrinc terjeszkedik, egyik központi cége, a Búzakalász 66 Felcsút Kft. nemrég vette meg Demján Sándortól a Badacsonyi Pincegazdaság zánkai telephelyét, a Canter Borház Kft.-t. Szeptember végén zárt ülésen az önkormányzati képviselőtestület napirendjére tűzte, hogy a Búzakalász bevonásával módosítsák a településrendezési tervet. A lap információi szerint a környék közlekedési infrastruktúrájának javításáért cserébe Mészáros cége nagyobb beépíthetőséget kérnek a területükön.

