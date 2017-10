Minimum két pár cipőt vettek mostanában a magyarok

Az elmúlt hat hónapban átlagosan 2,3 cipőt vásároltak honfitársaink, amely szám nagyban módosul azonban a háztartásban nevelt gyermekek számától függően. A hölgyek szívesen betérnek a kínai üzletekbe is, a fiatalok pedig élnek az online cipővásárlási lehetőséggel.

Mondhatni, minden második férfi 42-es vagy 43-as cipőt vásárol magának, összesen 55 százalékuk jelölte e két méretet a GfK cipővásárlást felmérő országos reprezentatív kutatásában. Extra nagy, azaz 45-ösnél nagyobb méretet százból heten hordanak, 40-esnél kisebb cipőt pedig százból csak egy magyar férfi visel a 15-69 éves korosztályban.

A nőknél a leggyakoribb a 38-as méret – amint azt az üzletekben található cipőméret-választék is jól mutatja – hiszen tízből három hölgy (31 százalék) ekkora cipőt hord. XXS-es, azaz 36-osnál kisebb méretet hord a felnőtt nők 2 százaléka, a 40-esnél nagyobb méret adta helyzettel pedig a hölgyek 5 százalékának kell megküzdenie.

Sokan emlegetik manapság, hogy a fiataloknak magasságukkal együtt mintha a szüleikénél nagyobb lenne a lábmérete is. Ez így is lehet, a kereskedőknek azonban nem árt azt is figyelembe venniük, hogy az idősebbek koruk előrehaladtával hajlamosak kényelmi szempontból a korábbiaknál nagyobb méretű cipőt vásárolni, így az átlagos cipőméret jelenleg férfiak és nők esetében korosztálytól függetlenül 42,9-es, illetve 38,1-es.

A felnőtt – 15-69 éves – magyar lakosság az elmúlt félévben átlagosan 2,3 pár cipőt vásárolt. Azokban a háztartásokban, ahol nem nevelnek gyermeket, a nők átlagosan 2,5 pár cipőt vettek, a férfiak pedig 1,7-et. A gyermekek számának növekedésével természetesen emelkedik a vásárolt lábbelik száma is. A gyereket nevelők 2,7; 3,6; 4,4 pár cipőt vásároltak attól függően, hogy egy, két vagy legalább három gyermekkel élnek-e egy fedél alatt.

Legnépszerűbb beszerzési helyek a cipőkereskedelmi láncok üzletei, de nők körében tagadhatatlan a távolkeleti üzletek népszerűsége is: a legutóbbi cipővásárlási alkalmat tekintve majdnem minden negyedik (23 százalék) kínai üzletben járt.

A fiatalabbak „bevállalósabbak” – húszas-harmincas korosztály körében minden kilencedik vásárlás a fizikai próbát lehetővé nem tevő online üzletben történt legutóbb.

Az online kereskedelem a cipőbeszerzés terén is egyre erősödik, egyre nagyobb szeletet hasít ki a forgalomból annak ellenére, hogy a hazai lakosság számára különösen fontos a kívánt árucikk fizikai megtapasztalása, ami – lássuk be – egy cipő esetében nagy jelentőséggel bírhat

– állítja a GfK Senior Product Consultant munkatársa, Ertl András.

E trend és a cipővásárláshoz kapcsolódó vásárlói motivációk megértése céljából is tervezik e piacot mélyrehatóbban megvizsgálni. Kérdés, hogy az online kereskedelem hogyan hathat e sokszereplős piacra, amikor már gyakorlatilag minden üzlettípusban lehet cipőt venni: hipermarketben, gyártói boltokban, divat szaküzletekben, sportáruházban – fűzte hozzá a szakember.

Kiemelt kép: MTI, Máthé Zoltán