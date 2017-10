Befőttesgumi landolt a kórházi kosztban

Van az úgy, hogy sűrű a leves, néha a gatyamadzagtól, néha egy gumitól. A Városmajori Szívklinikán esett meg az utóbbi.

Olykor a magyar egészségügy legfontosabb, legpatinásabb, legkiemeltebb intézményei is belefutnak a magyar egészségügy legtipikusabb problémájába: a kórház koszt minőségébe. Ezúttal a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája járt így, egyik olvasónk küldött be egy fotót egy beazonosíthatatlan levesről, ami tarhonyát is tartalmazott. De a tarhonyán felül más is járt hozzá:

Igen, az a fehér egy befőttesgumi. Hozzátesszük a klinika javára, hogy egy ilyen baki bármelyik konyhán előfordulhat, nem kell belőle messzemenő következtetéseket levonni. Ha önnek van története vagy képe arról, hogy rendkívüli tárgy került a kórházi kosztba, nyugodtan ossza meg velünk kommentben! Jelige: “Kendnek is sűrű a levese?”

(Kiemelt kép: Europress)