A szolnoki Coop a Bizalmon keresztül várja a nyugdíjas dolgozókat

Ünnepélyes keretek között írt alá partnerségi megállapodást a Bizalom Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet és a COOP Szolnok Zrt. hétfőn Szolnokon. Az együttműködés révén a szövetkezet és a kereskedelmi lánc közösen dolgozhat azon, hogy minél több nyugdíjas munkavállaló kerüljön vissza a munka világába, írják közleményükben. Mára már közismert, hogy a magyar gazdaság akut munkaerőhiánnyal néz szembe. A probléma egyes vállalati felmérésekben az elmúlt években a termelést akadályozó egyik legfontosabb tényezőjévé vált.

Nemrégiben a kormány előterjesztésére az Országgyűlés megalkotta annak a kereteit, hogy a nyugdíjasok egy közérdekű szövetkezet tagjaként rugalmasan, nagyon kedvező adózási feltételekkel vállalhassanak munkát. A Bizalom Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az egyik első ilyen társulás, amely hozzásegítheti a nyugdíjasokat a kedvező feltételekkel elérhető, korrekt munkavállaláshoz. A szervezet augusztus 17-én, 23 fő részvételével alakult meg Szolnokon. Az alapítók két fő kivételével mind öregségi nyugdíjas tagok, illetve 40 éves munkaviszony után kedvezményes nyugdíjas nők.

Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül, ha messzire akarsz jutni, menjetek együtt, vázolta fel a partnerségi megállapodás szellemiségét az eseményen Fekete Tibor. A COOP Szolnok Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: a COOP maga is a szövetkezeti rendszerből nőtt ki, mi Szolnokon 71 éve tudjuk, hogyan kell szövetkezni, éppen ezért tisztában vagyunk azzal, hogy ebben a formában hogyan lehet eredményeket elérni.

Mint kifejtette, korábban a nyugdíjasok kedvezőtlen feltételekkel vehettek csak részt a munkában, hiszen amennyiben évente a 18 havi minimálbért elérte a jövedelmük, felfüggesztették esetükben a nyugdíj folyósítását. Ez szövetkezeti tagként már nem fenyegeti őket, fogalmazott az elnök-vezérigazgató, aki szerint a nyugdíjas munkavállalók egyébként is több értéket teremtettek, mint amennyit eddig legjobb esetben is másfél havi minimálbérrel lehetett megfizetni. Fekete Tibor kiemelte azt is: a nyugdíjas kereskedelmi dolgozók foglalkoztatása azért is kulcsfontosságú, mert a fiatalok leginkább tőlük tudják megtanulni a szakma szabályait és fortélyait.

Az Áfeosz-Coop elnöke korábban a 24.hu-nak már jelezte, hogy a cég komolyan tervez a nyugdíjas szövetkezetekkel:

A kiemelt kép az aláírás pillanatát örökítette meg. Fekete Tibor a jobb oldalon látható.