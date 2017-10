Messze még a digitális ipari forradalom a hazai autógyártásban

Még 2050-ben is a robbanómotor lesz az úr

A következő öt évben nem számítanak drasztikus, cégüket érintő változásra a magyar tulajdonú autóipari beszállítók a digitális ipari forradalom, az elektromos autózásra átállás miatt, sőt ennek a jeleit is alig látják – derült ki cégvezetőkkel folytatott beszélgetéseinkből.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kisebb magyar autóipari beszállítóknak, családi cégeknek, mi a véleményük arról, hogy egyes felmérések szerint az elektromos autók elterjedése és az automatizálás akár már öt éven belül negatívan érintheti a magyar ipart. Vajon a technológiaváltás miatt veszíthetnek-e piacot ezek a családi cégek? Mennyire maradhatnak versenyképesek 5-10 év múlva? Mit gondolnak arról, hogy ha az automatizálás, az új digitális ipari folyamatok miatt a munkaerőköltségek csökkennek, az autógyáraknak egyre kevésbé lesz indokolt külföldön gyártatniuk?

Nem számítok arra, hogy a cégünket öt éven belül érintheti az e-autózásra történő átállás

– mondta a 24.hu-nak Pata Ildikó, a karosszériaelemeket gyártó Pata Kft. ügyvezető-tulajdonosa, aki hozzátette: amíg nem teljesen műanyagból készülnek az autók, addig a cégük termékeire szükség lesz. Családi vállalkozásuk a Suzuki kiemelt beszállítója, összesen száz embert foglalkoztat, a múlt évben 3 milliárd forintos árbevételt értek el.

Egyelőre költségesebb

Szerinte azok a magyar családi cégek, amelyek beszállítanak az autóiparba, nagyrészt tőkehiánnyal küzdenek, így középtávon nem prognosztizál nagy felfutást az e-autózáshoz köthető termékek sorozatgyártásában. Hiszen ahhoz megbízható megrendelők, hatalmas anyagi ráfordítást igénylő innovációk, speciális gépek kellenek.

Bár két éve az egyik partnerüktől kaptak ajánlatot egy e-töltőegység részeinek legyártására, nem vállalták a munkát, mert túlságosan költséges lett volna az előállítás, így inkább maradnak a hagyományos gyártásnál – mondta.

Pata Ildikó sokkal nagyobb lehetőséget lát az automatizálásban, amely szerinte valóban csökkenti a költségeket, és piacszerzésre is alkalmas. Több százmillió forintos beruházással nemrégiben automatizálták nagy teljesítményű présgépeiket, ami összesen hat ember munkáját váltotta ki, illetve hegesztőrobotokat is beszereztek.

A beszállítói piramis A hazai járműipar tulajdonképpen nem is egy szektor, hiszen számos iparágazatból épül fel: elektronika, számítástechnika, szoftver-, gép-, műanyag-, üveg-, és vegyipar, továbbá a szerszámgyártás, az acél- és alumínium precíziós öntészet is része a folyamatnak. Az autóipart úgy lehet elképzelni, mint egy piramist. A tetején a négy nagy, külföldi tulajdonban lévő magyarországi autó- és motorgyár található. Ezek az Audi (Győr), a Mercedes (Kecskemét), az Opel (Szentgotthárd) és a Suzuki (Esztergom). Egy szinttel lejjebb vannak az első körös – szintén külföldi tulajdonban lévő – beszállítók, mint a Bosch, a Thyssen, a Continental. Ahogy haladunk lefelé a piramisban, egyre több magyar beszállítót találunk. Szinte mindegyikük sorozatgyártást végez speciális területen, speciális gépekkel (például hangszóró dobozokat, elektromos kábeleket, fröccsöntött műanyag elemeket gyárt), és több vezető autómárkának is szállít.

Az autóipar kétségtelenül elindult a technológiaváltás útján, de sok még a bizonytalanság

– mondta a 24.hu-nak Simon Péter, a fröccsöntött műanyagelemeket gyártó Simon Műanyagfeldolgozó ügyvezetője. Cégük 400 embert foglalkoztat, tavalyi árbevételük 5,5 milliárd forint volt. Exporttevékenységük elenyésző, termékeik 95 százaléka a hazai autóipar számára készül. Hangrendszereket, elektromos csatlakozókat gyártanak autókba. Két évvel ezelőtt maga Orbán Viktor adta át a Simon cég új, félmilliárdos beruházással elkészült raktárbázisát Kőszárhegyen.

Csatlakozók az e-autókba is kellenek

Az ügyvezető véleménye szerint az elektromos autózással kapcsolatban egyelőre nem látni tisztán. Most azt mondjuk, ingyen lesz hozzá az áram, de ez nem biztos. Mint ahogy arról sincs fogalma senkinek, hogy például hova fogjuk kidobni a régi motorokat, és az elhasznált akkumulátorokat – mondta.

Arra a kérdésre, hogy a cégét hogyan érintheti a technológiaváltás, azt válaszolta, hogy szerencsés helyzetben vannak, hiszen nekik mindegy, milyen motor van az autóban.

Csatlakozókat, műanyag alkatrészeket gyártanak, és ez az e-autókban is kelleni fog – mondta.

Eddig egy nagy hozadéka volt az e-autózásnak a cégükre nézve: a technológiai újdonságok a prémium kategóriából lekerültek a közép- és az alsóbb kategóriába is. Többek között ezért is növekszik cégük termelése, és öt év múlva is hasonlóan stabil növekedést várnak.

Nincsenek jelei a piacvesztésnek

Nosztrai Ádám, az ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. ügyvezetője, társtulajdonosa úgy véli, hogy

az elektromos autók elterjedése a jövőben valóban óriási hatással lehet az autóiparra, ám öt éven belül még drasztikus változás nem lesz észlelhető a magyar piacon

A cég méréstechnikában utazik, 15 embert foglalkoztat, tavalyi 510 milliós bevételük fele köthető szorosan a hazai autóiparhoz. Nosztrai egyáltalán nem tart attól, hogy járműipari megrendeléseik visszaesnének, hiszen a piac szerkezete legalább tíz évig nem változik majd meg jelentősen, és méréstechnikára, anyagvizsgálatra mindig szükség lesz.

Ő úgy vélte, az autóiparban technológiaváltásról korai még beszélni. Bár több fejlett országban fogalmazták már meg, mikortól nem lehet dízel- vagy hagyományos üzemű járművet értékesíteni, ezeket inkább politikai célnak tekinti.

Egyelőre nincs elég töltőállomás, a szükséges áram tárolása nehézkes, a feltöltés időigényes, ezért tömeges mértékben még nem tud terjedni az e-autózás. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy hosszú távon ezek a problémák megoldódnak – mondta.

Szerinte a járműipar biztosan átalakul, visszaszorul a hagyományos alkatrészek gyártása, és bővülni fog azoknak az alkatrészeknek a száma, amelyet majd az e-autóba teszünk. Hosszabb távon azok a magyar autóipari vállalkozások lesznek, vagy már vannak is, nehezebb helyzetben, amelyek a kevés szellemi tőkét igénylő termékek gyártásával foglalkoznak, nem innovatívak, bérmunkában, könnyen helyettesíthető félkész-, késztermékeket gyártanak – mondta.

Összeszerelünk Magyarország főként összeszerelő-üzemként vesz részt az autóipari értékláncban, a magasabb hozzáadott értéket képviselő folyamatokat – kutatás-fejlesztés, tervezés – az anyavállalatuk központjaiban végzik az autógyárak. Az első körös beszállítók közül többen – a Bosch, a Thyssen, a Continental – egyre több, magas presztízsű, K+F vagy oktatási tevékenységet telepített Magyarországra, például önvezető kormányszerkezetek fejlesztését. Az autóipar súlya igen jelentős a magyar gazdaságban, a teljes feldolgozóiparnak már a 30,1 százalékát teszi ki. A szektor több mint 155 ezer embert foglalkoztat.

