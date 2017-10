Az órákat leszerelték, két és fél hét gáz nélkül a lakásban

Olvasónk társasházban lakik, a nyár eleje óta négy időpontot kapott, miként a háromemeletes ház többi lakója is, hogy legyen otthon, mert érkeznek a szakemberek, hogy levegyék a gázórát. Aztán az ötödik időpontban, szeptember 26-án végre tényleg megérkeztek a szerelők, levették a lejárt hitelesítésű órát és a gázcsonkot. Azaz a leszerelés a ház lakóinak öt nap szabadságába került, már ha másként nem tudták megoldani, hogy valaki otthon legyen a jelzett időpontban.

A sikeres eltávolítás után olvasónk azt hitte, egy-két napon belül felszerelik az új órát, illetve a csonkot. De amikor rákérdezett a szerelőknél, kiderült, hogy csak október 13-a körül építik be az új órát. Első körben ennél pontosabb dátumot nem tudtak mondani. Ez azt jelenti, hogy

amelyik lakásban minden gázról megy, ott két és fél hétig nincs fürdés, főzés, fűtés.

Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük a mára már egyedülivé vált lakossági gázszolgáltatót (a Főgázt), illetve az őt képviselő NKM Médiát.

A mérők cseréjét, összefüggésben azok hitelességi idejével a mérésügyről szóló törvény szabályozza. A gázmérő hitelességi ideje 10, illetve 5 év. Hogy konkrétan mennyi, az a mérő teljesítményétől függ – lakossági fogyasztóknál jellemzően 10 év. A hitelesítési gázmérőcsere ingyenes a fogyasztó számára.

Ilyen nem fordulhat elő!

A Főgáz a hitelesítési mérőcseréket saját szerelőkkel, illetve alvállalkozók bevonásával végezi – tudtuk meg. De az alvállalkozók szakembereinek ugyanazon szigorú szakmai követelményeknek kell megfelelniük mint a cég állományában dolgozó gázszerelőknek. Az alvállalkozók munkáját rendszeresen ellenőrzik is – nyugtattak meg.

Közölték továbbá, hogy

a hitelesítési mérőcserénél nem marad szolgáltatás nélkül a fogyasztó, minden esetben azonnal felszerelik az új mérőt.

Éppen ezért a szerelőknél mindig van a lecserélendő mérővel azonos típusú készülék. Arról is biztosítottak, hogy a mérőcsere tervezett időpontjáról előzetesen értesítik a fogyasztót, és amennyiben az nem megfelelő számára, új időpontot tud egyeztetni. Leszögezték továbbá, hogy a mérőcsere miatt nem kell a fogyasztónak többször otthon maradnia. A hitelesítési mérőcsere fél óráig tart, ebben benne van a szükséges dokumentumok kitöltése is. Rákérdeztünk még, hogy előfordulnak-e hasonló elhúzódó óracserék, és ha igen, milyen okból, illetve hogy kapnak-e ilyenkor valamiféle kárpótlást a fogyasztók.

A Főgázt képviselő NKM Média szerint nem fordulnak elő elhúzódó mérőcserék.

Írták ezt annak ismeretében, hogy olvasónk címét is megadtuk, tehát utánanézhettek a dolognak. Márpedig az említett házban azóta sincs gáz. Visszakérdeztünk, esetleg tudnak-e mégis valamilyen magyarázatot adni. Kérdeztük ezt azért is, mert a közös képviselő lakókat tájékoztató levelében a gázvezeték részleges felújításáról is tett említést. Olvasónk és a házban lakók azonban nem tapasztalták eddig, hogy ilyesmi zajlana. A választ még várjuk.

Csak szabálytalanság miatt függesztik fel a szolgáltatást

Kíváncsiak voltunk, hogy más szolgáltatóknál mi a helyzet – közülük egyedül az Elmű válaszolt. Ők is a jogszabályra hivatkoztak az óracserével kapcsolatban, mint írták, a mérők hitelességi ellenőrzését jogszabály írja elő annak érdekében, hogy a pontos elszámolás garantált lehessen. Ennek gyakorisága, lakossági mérők esetében 10-15 év. Az ellenőrzés nem jelent feltétlen cserét.

Az ellenőrzés egyeztetett időpontban történik, ez mindkét fél érdeke. Az esetleges csere néhány percet vesz igénybe – tették hozzá. Az Elműnél egyedül akkor függesztik fel a szolgáltatást, ha valamiféle szabálytalanságra derül fény – tette még hozzá Boross Norbert kommunikációs igazgató.

Ilyenről a ház esetében nem tudunk.

(Kiemelt kép:MTI/ Marjai János)