Megadóztatja a kormány a zacsinkat

A cél a környezetvédelem. A papírpazarlás miatt a reklámújságokat is szétadóztatnák, persze az állam a kampány idején megúszná.

Bevezette a kormány a termékdíjat a szórólapokra, reklámújságokra, de azok továbbra is özönlenek a postaládákba. Ezért most egy beterjesztett törvénymódosításban emelnék a díjat 85-ről 114 forintra per kilogramm – írja a Zoom. A díjat a reklámozónak kell megfizetnie, a változtatás jövőre lépne hatályba.

Kivétel is lenne: ha az újságot nem cég, hanem közhasznú szervezet, állami (pl. a kormány) vagy önkormányzati szerv alapfeladata ellátása miatt adja ki, akkor mentesül a díj alól. Ez környezetvédelmileg nem jelent előrelépést, de határozottabbá válhat a választások előtt a kampányhoz kapcsolódó szóróanyag jelenléte a postaládákban. Azért – Kósa Lajos valószínű nagy bánatára – a műanyag zacskók díját is növelnék, elég durván:

az eladótéri zacsik adója, amikbe a zöldségek, péksütik kerülnek, kilónként 1900 forintba fognak kerülni a korábbi 57 forint helyett.

Ami rossz, hogy higiéniai okokból meghagynák a különösen vékony zacskókat. Az elektromos autók termékdíját viszont csökkentik, jövő évtől az alkatrészeikre csak 50 százalékos termékdíjat kell fizetni, hibrideknél 30 százalékkal csökken a teher. Mindez a Zoomnak megszólaló szakértő szerint majd növeli a költségvetési bevételeket, persze főleg a papíros-zacskós adóemelés.

