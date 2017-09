A Kúria Gattyán cégének adott igazat a NAV-val szemben

Minden áron adócsalónak akarta kikiáltani a NAV a Docler-csoportot, de nem sikerült. A Kúria most még egy pofont leosztott.

Döntött a Kúria a Docler-csoport és a NAV jogvitájában, és az adóhatóságot új eljárásra kötelezte a céggel szemben. Ezt a vállalat vezetése közölte az Indexszel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tavaly júniusi ítéletét hagyták ezzel szemben. Szerintük az fog kiderülni, hogy nem csalt a Docler áfát 2009-11 között. Ettől a zárolt vagyont még nem kapja azonnal vissza a vállalat.

A NAV 2012-ben költségvetési csalás miatt indított nyomozást, titkos adatgyűjtéssel. Zárolták a Docler értékeit, így az Andrássy úti Il Bacio di Stile épületét is. A hatóság közigazgatási eljárást is indított a szerintük be nem fizetett 20 milliárd forint áfa miatt. Szerintük a Docler Holding alá tartozó WebMindLicenses Kft. úgy csalt áfát, hogy egy portugál cégnak adta licencszerződéssel az erotikus LiveJasmin üzemeltetését.

2009-től a portugál Lalib üzemeltette tehát az oldalt, de alvállalkozóként több Docler-cég is részt vett ebben. A NAV ezért állítja, a Lalib strómancég volt, így nem fizettek Gattyán cégei áfát. A Docler szerint azonban egy franchise tulajdonosa és felhasználója volt inkább a viszony a Lalib és a Docler-cégek között. A Lalib rendesen működő cég volt, amíg a NAV-vizsgálat miatt meg nem szűnt.

A magyarok kérésére a portugál adóhatóság is igazolta, hogy a Lalib normálisan működő cég volt.

És itt elérünk a bírósági eljáráshoz, amiben kimondták, a NAV nem használhatta volna fel a bizonyítékait, adószabály megszegését pedig nem lehet Gattyán cégeire bizonyítani. A NAV ezután fordult felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához, amit most elutasítottak. A NAV-nak most új eljárást kell indítania, kikérve ismét a portugál adóhatóságtól a Lalib adatait.

A Docler-csoportot vezető Somkuti András szerint fontos a mostani ítélet, ami kimondja: a NAV a bűnügyi nyomozásban szerzett bizonyítékait nem használhatja fel közigazgatási eljárásban.

Valószínűleg az fog az új eljárásban kiderülni, hogy nem csalt áfát a cég, sőt 4,5 milliárd forinttal több társasági adót fizettek be. Ezt azonban a zárolt számlák miatt még nem kaphatják vissza, hiába utalta át a NAV. A zárolások feloldását kezdeményezni fogja a Docler, de a NAV bűnügyi és közigazgatási részlegének is külön-külön fel kell ezt oldania. A büntetőeljárás viszont még zajlik ellenük, ezt bármeddig húzhatja a NAV, hiába kezdeményezték a leállítást. A Docler székhelye évek óta Luxemburgban van, de 500 főt még foglalkoztat Budapesten.