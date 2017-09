Mindenki megnyugodhat, nem jön hormonkezelt marhahús Kanadából

Hormonkezelt kanadai marhahús biztosan nem fog Magyarországra jönni

– mondta a 24.hu-nak Nicholas Sarvari, a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke a CETA-ról, az EU-Kanadai szabadkereskedelmi megállapodásról, ami a napokban lépett életbe.

Leigázzák az amerikai multicégek Európát? Igaz, hogy szabadon jöhet a génkezelt kukorica Amerikából, és ha betiltjuk, még minket perelnek be? Cecilia Malmström, az EU kereskedelempolitikáért felelős biztosa szerint ez így nem igaz.

Sarvari elmondta: a CETA nem fog változtatni a jelenlegi uniós élelmiszer-biztonsági szabályozáson, így a géntechnológiával módosított termékekre vonatkozó uniós előírásokon és a hormonkezelt marhahúsra vonatkozó tilalmon sem.

A kamara elnöke szerint Kanadából elsősorban IT megoldások, környezetbarát technológiák, olajipari és egyes agrártermékek, illetve gépgyártással, autógyártással kapcsolatos termékek érkezhetnek Magyarországra. Az nem valószínű, hogy juharszirup-feldolgozó üzem létesülne, ugyanakkor egyéb ipari beszállítói gyártósor még települhet Magyarországra – tette hozzá.

Hazánkból azok a magyar cégek pályázhatnak eséllyel, amelyek innovatív, versenyképes terméket, szolgáltatást kínálnak, és már amúgy is aktívan jelen vannak az EU piacán. Legígéretesebbnek a külföldi tulajdonban lévő hazai autógyártók, gépjármű alkatrész gyártók, az orvostechnikai, gyógyszeripari cégek, valamint a bányászathoz, olajiparhoz, kapcsolódó magyar fejlesztések, kutatási eredmények, innovációk, műszerek tűnnek, mondta.

Kanada és Magyarország kapcsolata Kanada a 15. legjelentősebb befektető Magyarországon az országban jelenlévő külföldi közvetlen tőkeállományt tekintve. A kanadai befektetések jellemzően gépipari és autóipari cégekhez, alkatrészgyártáshoz kapcsolódnak, illetve az ingatlanberuházásokhoz, de vannak kanadai tulajdonban lévő biotechnológiai cégek is. Kiemelendő, hogy a Budapest Airport egyik pénzügyi befektetője is kanadai, illetve Kanadában 340 ezer, magyar gyökerekkel rendelkező ember él.

Kemény verseny várható

Kérdésünkre, hogy a megállapodással a versenyképesebb országok jobban járhatnak, Sarvari kérdéssel felelt: miért ne tartozhatnánk mi is a versenyképesebb országok közé? Ezt el is lehet érni azzal, ha felismerjük az innováció szerepének fontosságát. Azt a felelősséget kéne komolyan venni, hogy az üzleti környezetünk és a játékszabályok olyanok legyenek, hogy a magyar termék és a magyar piac a versenyképesebb cégeknek is érdekes és vonzó legyen, mondta.

Személyes véleményem szerint Kanadában a magyar kolbász és a bor is versenyképesebb lehet, mint sok más közép-kelet európai ország hasonló terméke, illetve a magyar almalé, és nem cukrozott szörpök is eséllyel pályázhatnak, mondta.

Az új nemzetközi bírói fórumról, mely a kritikusok szerint a multicégeknek, beruházóknak kedvez az államokkal szemben, azt mondta: nem lát ilyen veszélyt, hiszen a CETA rendelkezései nem írják felül semelyik tagállam szabályozási jogát. Vitás kérdésekben itthon a magyar törvény mérvadó, illetve a CETA kompatibilis az EU tagállamok jogrendjével, mondta.

Sokan tiltakoztak ellene

A CETA tárgyalások 2009. májusban kezdődtek és 2014. szeptemberig tartottak Kanada és az EU között, a szerződést tavaly október végén írták alá. A napokban ideiglenesen hirdették ki, az uniós országoknak külön-külön kell megerősíteniük, utána lesz végleges. A megállapodás lényege, hogy eltörli a kereskedelmi vámokat, és számos terméknél bevezeti a tanúsítványok kölcsönös elismerését. A várakozások szerint jelentősen nőni fog a kereskedelem a partnerek között, ami hozzájárul a gazdasági növekedéshez.

A CETA ellen sokan tiltakoztak itthon és külföldön. A kritikusok szerint a megállapodás a globális nagyvállalatok érdekeit szolgálja: szabad utat enged a génmódosított növényeknek, illetve az óriáscégeknek, melyek normál bírósági rendszeren kívül eső eljárásokban perelhetnék az egészséges környezetet és az állampolgárok jogait védő kormányokat.

