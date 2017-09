Egyetlen cég termékére éri meg igénybe venni a konvektor-támogatást

Furcsa egybeesést vett észre az állami gázkonvektorcsere-pályázatban a Magyar Nemzet egyik olvasója. A hirdetményben szereplő műszaki követelményeknek a piacon lévő konvektorok közül csak három felel meg, viszont ebből kettőnek az ára meghaladja az elérhető legmagasabb támogatás összegét, a bruttó 150 ezer forintot. Ezért csak az MFP-FÉG konvektora marad az egyetlen, amelyre megéri igénybe venni a támogatást.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli régióban csütörtökön elindították a csereprogramot, ám pénteken már fel is függesztették, a két régióból csaknem kétezer kérelem érkezett be. A nyertes pályázó legfeljebb 500 ezer forintot kaphat, ez nagyjából három konvektor cseréjére elegendő, ugyanakkor a hazai lakásokban három millió korszerűtlen konvektor működik, így az egy-egy napig élő igénylési lehetőség bőven nem elég, hogy mindet kicseréljék. Ráadásul mivel utófinanszírozott pályázatról van szó, csak annak a családnak éri meg elindulni, amelynek amúgy is van pénze a beruházásra.

A Magyar Nemzet emlékeztet arra, hogy több szakember szerint a 2014. szeptemberben elindult készülékcsere-programok valódi célja nem a lakosság segítése, hanem bizonyos üzleti körök támogatása. Az MFP-FÉG Kft. tulajdonosa egy szingapúri offshore, amely egyes információk szerint a hetedik leggazdagabb magyar, Felcsuti Zsolt érdekeltsége, a cégnek tavaly 26,2 milliárd forintos bevétele volt.

