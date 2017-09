Jönnek a robotok, elveszik a munkád

Új világ köszönt majd ránk az ipari termelés új forradalmával, amit a németek Ipar 4.0-nak hívnak – írtunk róla hétfői cikkünkben. Egy olyan újfajta termelési mód jön létre, amit kiberfizikai rendszerek irányítanak, gyakorlatilag összekötve az embert a géppel, a digitális világot a fizikaival. Az új üzemekben nem rostokolnak majd ezrek a futószalagok mellett, hogy ugyanazt a hegesztést végezzék el vagy ugyanazt az anyacsavart tekerjék a helyére ezredszer is.

Robotok végzik majd a pepecselős munkát helyettük, és a főnök helyett is sokszor egy algoritmus fog dönteni arról, mennyire kell kenni a gépeket, mikor kell őket javítani, miből mennyit kell gyártani. Szóval elsőre úgy tűnik, nem is kell többé ember a gyárba.

Ennek jártunk utána Németországban, ahol bődületes ütemben pörgetik az Ipar 4.0-t, az állam és a vállalati szektor is eurótízmilliókat invesztál a kutatásába, fejlesztésébe, de közben a szemük előtt van a kulcskérdés: mi lesz az állásokkal?

Ansgar Baums, a német Hans Böckler Alapítvány jövőbeli munkával foglalkozó bizottságának tagja szerint csökken majd az állások száma a gyáriparban a fejlett államokban, főleg a munkaigényes területeken. Szerinte Donald Trump amerikai elnök butaságot beszél, amikor a kereskedelmi megállapodásokat ekézi, hogy azok veszélyeztetik az amerikai állásokat, pedig az automatizáció teszi. A német cégeknél is az lesz a trend, hogy a hatékonyságot helyezik előtérbe, nem a munkahelyeket (bár pont az egyik mamut, a BMW mutat ellenpéldát, ld. lejjebb).

A munkások új feladatai részben visszalépést jelentenek majd, a gépek karbantartóivá válnak, viszont sokuk felfelé ugorhat egy féltudományos állásba. Ezt a duális képzésnek kell majd segítenie, azaz hogy a cégek és az állam közösen képezzenek hasznos munkaerőt (ez Magyarországon az utóbbi években jött divatba). Nem is az egyetemisták a veszélyeztetettek, hanem a régóta a gyáripar középszintjén dolgozó alkalmazottak – mondta Baums.

Hát akkor adózzon a robot is!

Egy PWC-felmérésre hivatkozva a Párbeszéd dobta be először azt az ötletet, ami a világ más részein is felbukkant már: ha az élőerőt megadóztatják, akkor adóztassák meg a robotokat is. A párt idézte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert is, aki szerint a hazai állások tizede, akár 400 ezer munkahely is az automatizáció áldozatául eshet. A Párbeszéd szerint a nonstop dolgozó robotok adómentesek, ezért is lenne szükséges uniós szintű robotadó bevezetésére. Ezzel az az egy probléma van – ahogy Németországban is elmondták –, hogy a Párbeszéd megoldása elfelejti a globalizációt: ha egy ország, vagy akár gazdasági térség megadóztatná a robotokat, a termelés hamar odébbállna kedvező adófeltételű államokba. Tehát már nem az olcsó munkaerővel lehetne elszívni gyárakat, hanem az automatizáció adómentességével. Így a robotadó ötlete is eleve elvetélt (bár Dél-Korea valami hasonlóval próbálkozik). Érdekesség, hogy a PWC tanulmánya azt ajánlja a döntéshozóknak, hogy a kérdést máshogy közelítsék meg: ne a munkahelyeket, hanem az embereket védjék. Ebbe az irányba mutat a Finnországban már kísérlet alatt álló személyi alapjövedelem is.