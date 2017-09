Szijjártó Péter megint az oroszokkal tárgyalt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 72. ülésszaka alkalmából New Yorkba látogatott, és ha már ott volt, több tárgyalást is lefolytatott. Találkozott például Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, akivel az MTI szerint alapvetően a kétoldalú gazdasági együttműködésről egyeztettek. Szó esett a paksi bővítésről is, illetve arról, hogy a héten útjára indították a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) által finanszírozott első magyarországi beruházást.

Ahogy arról a 24.hu-n is beszámoltunk, a Hunent Zrt. 7 milliárd forint értékű hitelt kapott attól az NBB-től, amely annak idején a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közreműködésével jött létre. Bár Magyarország 2000-ben, az első Orbán-kormány idején kiszállt belőle, 2014-ben újra felvették a tagjai közé, méghozzá a harmadik legjelentősebb részvényesként, Oroszország és Bulgária után. Szijjártó szerint a bank magyarországi tevékenysége nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy magyarországi beruházások finanszírozásában előreléphessenek.

A külügyminiszter kedden négy kétoldalú megállapodást írt alá, ezekkel kapcsolatban közölte: Magyarország kezdeményezően lép fel a Közép-Európa és Közép-Ázsia közötti együttműködés tekintetében, különösen azért, mert az Európai Unió most kezdi meg a közép-ázsiai stratégia kidolgozását. Azért, hogy ebben a mi érdekeink is megjelenjenek, együttműködési folyamatot indítottunk Közép-Európa és Közép-Ázsia között, és ennek keretében várhatóan a jövő év elején Budapesten találkoznak a visegrádi négyek és a közép-ázsiai országok külügyminiszterei.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: ebbe a folyamatba illeszkedik, hogy kedden aláírják a kirgiz diplomáciai akadémia, valamint a Külügyi és Külgazdasági Intézet közötti megállapodást, amelynek nyomán diplomatacserékre és képzésekre nyílik lehetőség a fiatal diplomaták számára.

Ezen kívül Ecuadorral 75 ösztöndíjas helyről szóló megállapodást írnak alá, amelynek eredményeként ecuadori hallgatók kezdhetik meg a tanulmányaikat magyarországi egyetemeken, Ecuador ugyanis a déli nyitás politikájának fontos szereplője, az ország a latin-amerikai térség egyik dinamikusan fejlődő gazdasága. emellett megállapodást írnak alá arról is, hogy az egymás országába akkreditált diplomaták családtagjai munkát vállalhatnak egymás országában. Ennek azért van jelentősége, mert Magyarország két éve nyitotta meg nagykövetségét Ecuadorban, és e külképviselet működése lényegesen könnyebb lesz ezáltal.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a magyar külpolitikának mindig is a homlokterében állt a Nyugat-Balkán, és szoros az együttműködés Bosznia-Hercegovinával. A most aláírandó turisztikai megállapodással olyan szakmai együttműködés kezdődik, amely mindkét irányba növelheti a turizmust. Szijjártó mindemellett kedden megbeszélést folytat az ugandai, a tunéziai és a horvát külügyminiszterrel, valamint az Arab Liga főtitkárával.

(Kiemelt kép: Lavrov és Szijjártó egy korábbi találkozón)