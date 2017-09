Green Holidays-csőd: az államból is lehet alperes

Több hatósági vizsgálat is folyik az ügyben.

Száz százalékban senkinek nem rendeződik majd a vesztesége a Green Holidays-csőd károsultjai közül – ezt a pórul járt utasokat képviselő ügyvéd mondta a Magyar Nemzetnek. Salamon András közölte: sokan vannak, akiknek ötvenszázalékos kártérítést fizetett a vagyoni biztosítékért felelős Uniqa biztosító, mások viszont csak ígéretet kaptak. Az adatok feldolgozása után a biztosító további kártalanítást is fizethet.

Az ügyvéd kiemelte: azok vannak a legnehezebb helyzetben, akik az Indulhatunk.hu oldalon és rokoncégein, a Szállás Outleten és a Professional Outleten keresztül külön vásárolták meg az utazást és a szállást. Nekik be kell bizonyítaniuk, hogy a külön vásárolt szolgáltatások egy csomagnak számítanak, a biztosító ugyanis csak csomag után fizet. Salamon azt mondta, az Uniqa korrekten áll a problémához, egy éve van a károk rendezésére, de hamarabb szeretné megoldani a helyzetet.

A károsultaknak meg kell várniuk az időközben elindult hatósági vizsgálatok lezárását is – csalás miatt vizsgálódik a rendőrség, fogyasztóvédelmi ügy is zajlik, és több utas panaszt tett a Gazdasági Versenyhivatalnál. Lehetséges, hogy a magyar államot kell majd perelni, mert nem hozott megfelelő törvényt a hasonló helyzetek rendezésére, vagy kormányhivatalt, mert nem tett eleget az ellenőrzési kötelezettségének. Az is előfordulhat, hogy az Uniqa lesz az alperes, ha nem tesz eleget kártérítési kötelezettségének.

Salamon elmondta: jellemzően nem a felső tízezerből kerültek ki a károsultak, hanem olyan emberek, akiknek a 80-100 ezer forint is sokat számít.