A 8 milliárdos programtól sem lesz rögtön több informatikus

Mit jelent az, hogy ingyen képeznek informatikusokat? Hol, hogyan, és kinek lesz elérhető a szeptembertől induló program, mit nyerhetnek vele a diákok, és mit a gazdaság? És várhatjuk-e a programtól, hogy orvosolja az informatikushiányt?

Özönölhetnek hozzánk az ukrán és szerb informatikusok is

Júniusban több hír jelent meg arról, hogy bővül a Programozd a jövőd! program, amely olyan ingyenes informatikai képzés, az eddiginél versenyképesebb tudást ad. 8,2 milliárd forintos uniós forrást kapott Magyarország, hogy 2020-ig működtesse a programot, amiben 6-8 ezer diák vehet részt. Huszonegy felsőoktatási intézmény, valamint hat informatikai vállalkozás állt be a program mögé. És annyit lehetett még tudni, hogy az idén szeptemberben 1500-1800 fővel indulhat el a képzés.

Az már egy ideje tudott, hogy körülbelül 20 ezer informatikus hiányzik Magyarországról – ezt nyilatkozta augusztusban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infokommunikációért felelős helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs is. Azaz logikus a szakemberek képzését serkentő program elindítása.

De vajon lesz-e ettől a programtól több informatikus? Kiknek elérhető a lehetőség? Mit jelent az ingyenesség? Hiszen az államilag támogatott helyeken eleve „ingyenes” a képzés? Vagy talán az önköltséges képzés lesz ingyenes? Kiderült, hogy ezzel a feltételezéssel nagyon mellélőttünk.

Tényleg elindul szeptemberben

Az egyetemeken kialakított hallgatói laborok, elektronikus tananyagok, és az adott tanúsítványok megszerzéséhez szükséges vizsgakuponok a 2017/2018-as tanév első félévében már elérhetőek lesznek a felsőoktatási intézményekben – írta megkeresésünkre a program gazdája az NFM. Megtudtuk, hogy kizárólag azok az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek a Programozd a jövőd! kurzusaira, akiknek adott, vagy választható tantárgyai között szerepelnek ezek a képzési lehetőségek. Ezekről az érintettek bővebben a felsőoktatási intézményekben tájékozódhatnak – tették hozzá.

Akik pedig a felsőoktatási tanmenethez illeszkedő képzéseket elvégzik, lehetőséget kapnak arra, hogy ingyen jelentkezzenek azokra a vizsgákra, amelyek sikeres teljesítése után piaci tanúsítványt szerezhetnek.

A projekt további eredménye egy oktatói adatbázis, az úgynevezett oktatói pool, amely biztosítja a kurrens szakmai tapasztalattal rendelkező vendégoktatók részvételét a felsőoktatási intézményekben. Továbbá az informatikai cégek és az egyetemek bevonásával „fair”gyakornoki programot alakítanak ki, várhatóan 2018 év elejétől. Ezzel az a cél, hogy a hallgatók úgy szerezzenek szakmai tapasztalatot, hogy mellette felsőoktatási tanulmányaik sikeres befejezését is szem előtt tartja az adott vállalat.

Kiderítettük még, hogy azok a fiatalok is részt vehetnek a képzéseken, akik a pótfelvételin informatikára jelentkeztek, és sikerrel jártak.

A neten is kerestünk információt, de nem találtunk. A minisztérium ezzel kapcsolatban azt írta, a Programozd a jövőd! projekt weboldala még fejlesztés alatt áll. Az őszre ígérték elkészültét.

Itt lesz elérhető a program

A következő felsőoktatási intézmények csatlakoztak augusztusig a Programozd a jövőd! projekthez: a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Gábor Dénes Főiskola, az Óbudai Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Zsigmond Király Egyetem, a Szent István Egyetem, a Testnevelési Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, a Pannon Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pallasz Athéné Egyetem (aug. 1-jétől: Neumann János Egyetem), és a Soproni Egyetem.

A Programozd a jövőd! projektbe augusztusban bekapcsolódott a National Instruments, és az SAP, valamint a Red Hat termékeit forgalmazó céggel kötött együttműködési megállapodás alapján az egyetemi, főiskolai oktatók felkészítése és szakmai konzultációi zajlottak. Ezeket az ismereteket a képzett oktatók már beépíthetik az órák tananyagába – tájékoztatott az NFM. (Korábbi hírben az Oracle neve is szerepelt.)

A hallgatók az adott, vagy fakultatív kurzusok közül választhatják ki majd a képzéseket. Hogy hányan kapcsolódnak be, arról akkor tudnak majd majd pontos számot mondani, ha már lezajlottak a tantárgyfelvételek.

Később már nem csak informatikus hallgatóknak

A 2017/2018-as tanévben elsősorban az informatikai szakok hallgatói tudnak részt venni ezeken a képzéseken, azonban várhatóan a következő tanévtől már más szakterületeken tanulók számára (például agrárinformatika, járműgyártás vagy más műszaki, esetleg gazdasági területek) is elérhető lesz a lehetőség.

A képzések feltétele az aktív hallgatói jogviszony, függetlenül attól, hogy államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses formában vesz részt a hallgató a felsőoktatásban.

De mi ingyenes?

Az továbbra sem volt világos, hogy az ingyenesség végül is mire vonatkozik. Egyedül a vizsgára jelentkezésre? És ez vajon mennyi megtakarítást jelent? Vagy egyébként maga az egyetemi képzés is díjköteles lenne? Az NFM válaszából kiderült, hogy az ingyenesség több oldalról is értelmezhető.

Jelenleg az egyetemi, főiskolai oktatók szakmai felkészítése zajlik az együttműködő IKT vállalkozások térítésmentes kurzusain.

A megszerzett naprakész tudást ők adják majd át a kötelező vagy válaszható tantárgyak keretében a felsőoktatásban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek, szintén ingyenesen.

A tananyag elsajátítását követően az egyetemisták, főiskolások certifikált vizsgát tehetnek, melynek sikeres teljesítéséről tanúsítványt szereznek, szintén díjmentesen.

A hasonló képzések és vizsgalehetőségek nem a felsőoktatás keretében, hanem piaci alapon meghirdetve több százezer forintba kerülhetnek – jegyezték meg.

A piaci képzést viszik be az egyetemekre, ingyen

A megkérdezett egyetemek közül csupán a Corvinustól kaptunk érdemi választ, mint írták, a „Programozd a jövőd!”program arra ad lehetőséget, hogy a részt vevő cégek által biztosított tananyagokat a felsőoktatásban felhasználják. Ezen tananyagok jellemzően olyan kurzusok anyagai, melyekért – a programon kívül – az adott cégek pénzt (nem is keveset) kérnek. Jelenleg ezt a képzési lehetőséget a program a csatlakozó felsőoktatási intézmények oktatói számára ingyenesen biztosítja, akik a megszerzett tudást saját intézményükben a képzésre jelentkezőknek továbbadják. Ezen túlmenően a Corvinus Egyetem olyan szoftvercsomaghoz is hozzáfér ingyenesen, melyek licencdíja szintén jelentős lenne.

A programban részt vevő oktatók a cégektől képzést kapnak, a tananyagokat pedig be tudják építeni az egyetem kurzusaiba. Mi több, az egyetem ezen kurzusait elvégző diákok nemzetközi, a cégek által biztosított, és a piac által elismert vizsgát is tehetnek, szintén ingyen.

Összességében a program segíti, hogy az oktatók könnyebben megszerezhessék az aktuális piaci tudást, a hallgatók képzettebbek, felkészültebbek lehetnek (minőségjavulás), illetve olyan nemzetközileg és szakmailag elismert képesítéseket szerezhetnek, melyekkel könnyebben el tudnak helyezkedni.

Az egyetemen meglévő kurzusokban már fel tudjuk használni a fejlesztési lehetőségeket, és gondolkodunk további kurzusok fejlesztésén is. A kurzusokban szervezésében, megjelenésében nincs semmi különleges, beépülnek a normál oktatási rendbe, azaz egy kurzus = egy félév, de adott témára akár több kurzus is épülhet. A kurzusokon az egyetem hallgatói (állami és költségtérítéses egyaránt, megkülönböztetés nélkül), a normál tantárgyjelentkezési rend szerint vehetnek részt. A külsős hallgatók szintén a mindenkor érvényes eljárások szerint (vendéghallgatói jogviszony vagy részképzés) szerint vehetnek részt a kurzusokon. Egyetlen kikötés csak az aktív hallgatói jogviszony. Előzetesen 350-400 hallgatóval számoltunk a most kezdődő tanévben a különböző kurzusokon, a Programozd a jövőd projekt felé az SAP, Oracle és a Microsoft tananyagait és vizsgáit jelöltük meg.

Lesz-e ettől több informatikus?

A „Programozd a jövőd!” uniós projekt megvalósításával a kormányzat célja, hogy a nemzetgazdasági szempontból is egyre jelentősebb informatikai ágazatban a következő években minél több, valódi piaci tudással rendelkező diplomás fiatal szakember kerüljön a munkaerőpiacra – írta még az NFM érdeklődésünkre. Emellett fontos felhívni a magyar társadalom figyelmét arra is, hogy az informatikai képzések sokak számára elérhetőek, hiszen ezek az ismeretek elsajátíthatóak, az informatika megtanulható és számtalan lehetőséget kínál – tették hozzá.

Szép-szép, de mint megtudtuk, csak azok számára elérhető a program, akik bejutottak a felsőoktatásba.

A projekten keresztül szeretnének minél több embert megszólítani, hiszen az informatika mindenki életére, mindennapjaira hatással van, és valamennyi szakterülethez is elengedhetetlen legalább annak alapfokú ismerete.

Mint írtuk, a program egyelőre csak azon felsőoktatási hallgatók számára lesz elérhető, akik eleve informatikára jelentkeztek. Később azonban bővülhet a kör.

Kiemelten szeretnék elérni a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, az ő szüleiket és tanáraikat. A projekt programjain az ország bármely részében élő fiatalokat több mint 1200 rendezvényre várják majd, így ösztönözve őket arra, hogy ezen a területen tanuljanak tovább. Informatikai tematikájú táborokat, szakköröket, és az ország több pontján olyan informatikai élményközpontok kialakítását tervezik, ahova nem csak iskolai csoportokat, hanem családokat is várnának.

A Programozd a jövőd! 2020 decemberéig tart, a kormány a cél megvalósítására a projekt első szakaszában több mint 2,8 milliárd forintot fordít, amely a későbbiekben 8,2 milliárd forintra emelkedik – írták.

A projekt egyik alapvető célja, hogy a felsőoktatási intézményekből diplomás, az ágazatban működő vállalkozások munkaerő-piaci igényeinek, elvárásainak megfelelő pályakezdők kerüljenek ki. Aki már beszélt frissen végzett egyetemistával arról, mennyire kaptak naprakész tudást, az nem vonja kétségbe, hogy erre tényleg nagy szükség van.

De képes-e a program orvosolni az informatikus-hiány problémáját?

Kérdésünkre, hogy lesz-e ettől több informatikus, nem írtak sem igent, sem nemet. Azt válaszolták, hogy a projekt sikere esetén nőhet a szakirányú egyetemi, főiskolai képzések népszerűsége, és ennek révén emelkedhet a hallgatók száma is. Feltételes módban.