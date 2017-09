A MOB-elnök szerint is közpénz a TAO-támogatás

Azt gondolom, hogy ez közpénz.

– ezt válaszolta a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Kulcsár Krisztán az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában arra a kérdésre, hogy szerinte közpénznek minősülnek-e a látványsportágakra fordított úgynevezett TAO-támogatások.

Hogy közpénz-e, vagy sem, arról már vannak bírósági perek és ítéletek is:

Kulcsár Krisztián a műsorban azt is kijelentette, hogy a közvéleménynek tudnia kéne, hogy ki és mire költi ezeket a támogatásokat.

A kormány ezt másképp gondolja:

A MOB-elnök szerint egyelőre tartható a magyar olimpiai sport korábbi eredményessége, de azt ő is érzi, hogy ez egy „lassuló vonat”. Úgy látja, több olyan sportág is van, amelyik már messze nem képvisel akkora erőt, mint néhány évtizeddel korábban, és a sikersportágakban is sokszor csak az adott sportban „eszelősen” hívő szakembernek köszönhetők az eredmények. Szerinte Magyarország nem egy sportos nemzet, ennek ellenére nemzetközi összehasonlításban sok versenysportolónk van.

