El akarja adni a lakását? Egyszerű, csak legyen 15.

Átlagosan 15 lakást tekint meg egy érdeklődő, mire kiválasztja az alkalmas ingatlant. Bár a tapasztalt szem tíz perc után megállapítja, lesz-e üzlet a dologból, alkalmanként érdemes fél-másfél órával kalkulálni. Egy ingatlanközvetítő elárul néhány szakmai titkot: például hogy az ingatlanválasztás kulcsmozzanata, amikor a bemutatást követően a lakásvásárló egy-két perc alatt egyedül körbejárja a lakást. Érdemes ilyenkor hagyni elmélyülni, mert ekkor hozza meg a döntését.

Egekben a panelárak, és rá is faraghatnak velük a vevők

A tulajdonosok többsége lakáseladási tapasztalat híján gyakorta esik abba a hibába, hogy az ingatlan bemutatásakor a saját élményeiről, az ingatlanhoz való kötődéséről szóló történetekkel próbálja illusztrálni a lakás előnyeit, felkelteni a vevők érdeklődését.

Nem lehet hibáztatni őket ezért, a legtöbb embernek az ingatlan a legnagyobb értéke, jobbára élményekkel telve, kötődéssel, szeretettel beszél róla – kommentál Havas János. Az OTP Ingatlanpont vezető értékesítési tanácsadója szerint ugyanez vezet az ingatlanok túlárazásához is, mert sokan ezt az érzelmi többletet is beszámítják az eladási árba, ami így akár 10-15%-kal is magasabb lehet a piacinál.

A tapasztalt értékesítő ehelyett azt szeretné elérni, hogy a vevőjelölt minél inkább el tudja képzelni saját otthonaként a lakást. Ezért szerencsésebb az üres ingatlan megmutatása, vagy ha ez nem megoldható, akkor a személyes holmik elpakolása, oszt meg néhány további kulisszatitkot az értékesítési tanácsadó. Havas szerint új érdeklődő esetén 10 perc alatt fel lehet mérni, hogy tetszik-e neki az ingatlan, vagy sem. A bejárással eltöltött idő azonban ennél sokkal hosszabb, általában fél-másfél órát vesz igénybe.

Efelett már nem csak kellemetlen, de felesleges is az időtöltés, 90 perc alatt minden kiderül egy lakásról. Sok időt lehet spórolni a bejáráson és a vételen, ha az érdeklődő előre tudja, pontosan milyen lakást szeretne, ha adott határideje van a lakásvásárlásnak, ha előre tisztázott a finanszírozás.

Volt olyan is, hogy csak a 22. lakást vették meg

A szakember szerint a lakás tulajdonságainak megismerését és a közös bejárást követően érdemes hagyni az érdeklődőnek, hogy maga is kicsit szétnézzen a lakásban. Általában ilyenkor benyomásokat akar szerezni, megpróbálja elképzelni magát és családját az új otthonában, ami a legerősebb tényező a döntésében. Árról ilyenkor még nem is esik szó, vételi ajánlatot utólag, írásban szokás tenni, amikor az eladó és vevő elképzeléseinek közelítésében még mindig tud segíteni az ingatlanos.

Átlagosan 15 lakásnézésből lesz egy vétel, de ebben nagy a szórás. Gyakorta előfordul, hogy rögtön az első lakásra ajánlatot tesz egy érdeklődő, főleg a befektetési céllal vásárló. De például amikor egy szolnoki házaspár szeretett volna budai zöldövezetben venni egy lakást a gyermeküknek, egész Budapestet bejártuk, és végül egy VI. kerületben találhatóra esett a választásuk, amely sorban a 22. megnézett ingatlan volt – mesélte Havas János.