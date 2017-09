Gyorsvonatként hasít az Aldi és a Lidl

Vallott a Lidl is, augusztus utolsó napján közzétette éves beszámolóját. Így már teljesebb kép festhető a multi élelmiszerláncok ügyködéséről. Úgy tűnik a magyar számokból is, hogy alaposan átalakulnak a vásárlási szokások az élelmiszerboltban is. Egyre több az olyan vásárló, világszerte, aki nem szeretne sokat bíbelődni a bevásárlással, jobb azt mielőbb letudni alapon – írta a Blokkk.com.

Az elmúlt négy esztendőt vizsgálva – 2013-2016 között – azt derítették ki, hogy bizony a diszkont élelmiszerboltok alaposan feltornázták a piacukat. A legviharosabb sebességgel az Aldi robog előre: ebben az időszakban másfélszeresénél is nagyobbra hizlalta forgalmát. Igaz, ő a legkisebb és szépen gyarapítja boltjait is. A legnagyobb értékben viszont a Lidl bővítette értékesítését, a mintegy 90 milliárdos növekedés több más mutatót is lepipál. Például egymaga hozta a három diszkontlánc növekedésének a felét, de ami a legszembetűnőbb, hogy egymaga túltesz a két hipermarket forgalomemelkedésén is.

Amint az a szakportál által készített ábrán látszik, akadnak különbségek bőven az egy főre jutó árbevételben a multik között is.

És ami egészen döbbenetes: a Lidl egy főre jutó forgalma több mint négy és félszerese a Coop Szolnokénak. Igaz, ahogy mondják, az Aldi és a Lidl dolgoztatja meg legjobban az embereit, igaz, ők adják a legtöbb bért is.