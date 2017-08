Oszd meg és uralkodj? Külön tárgyal a két szakszervezettel a Tesco

Kiderült, hogy pénteken ül le a Tesco a szakszervezettel (Magyar Idők). Előzmény: az összefogott két szakszervezet nyár eleje óta követeli, hogy legyen további béremelés, és hogy enyhítsenek a dolgozók leterheltségén. Július 8-án figyelemfelhívó demonstrációt is tartottak, ahol átadták a követeléseiket. A petícióban ez állt:

Követeljük, hogy a Tesco tartsa be a korábban tett ígéretét, miszerint szeretne a három legjobban fizető munkáltató közé tartozni a szektorban! Követeljük, hogy a korábban alkalmazott rendszernek megfelelően a vállalat bérben is különböztesse meg a különböző felelősségi és nehézségi szinten dolgozó munkavállalókat! Követeljük, hogy becsüljék meg azokat a munkavállalókat, akik már régóta dolgoznak a vállalat eredményességének érdekében! Követeljük, hogy az alkalmi bérrendezéseknek egyszer és mindenkorra vessenek véget, és a Tesco térjen vissza a rendes éves bértárgyalásokhoz és béremelésekhez! Követeljük továbbá, hogy a vállalat biztosítson olyan létszámot az üzleteiben, amely csökkenti a munkavállalókra háruló óriási megterhelést!

Azóta nem történt érdemi lépés, viszont egy hete teljesen váratlanul és a korábbi szakszervezeti összefogás ellenére egyedül megalapította a kisebbik érdekképviselet, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) a sztrájkbizottságot. Ezután egy héten belül vagy tárgyalás következik, vagy sztrájk. Eredetileg úgy volt egyébként, hogy 16-án vagy 17-én ül le velük a multi, de átcsúszott a megbeszélés mára. És mivel tárgyalnak, így ma még biztosan nem lesz sztrájk.

Felhívtuk a KDFSZ elnökét, Bubenkó Csabát, hogy egy kicsit többet tudjunk meg. Kiderült, hogy csütörtök este értesítette a Tesco arról (sms-ben majd írásban is), hogy pénteken délután háromra várják őket a sztrájkbizottság megalapítása okán a kollektív bértárgyalások megkezdésére. Bubenkó nem tudja, az esti értesítés a “jó szervezés” miatt volt-e, vagy inkább azért, mert olyan vezetők jönnek külföldről, akik csak az utolsó pillanatban tudtak fix igent mondani. Azt sem tudta megmondani, hogy a nagyobbik érdekképviseletet, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetét (KASZ) mikorra hívták be. Csak annyit tudott, hogy ők is kaptak értesítést, és jelezte, hívni fogja az elnököt.

A 24.hu is megkérdezte Sáling Józsefet, és legnagyobb meglepetésünkre megtudtuk tőle, hogy a brit lánc nem egyszerre tárgyal a két szakszervezettel. A KASZ ugyanis délre kapott időpontot. Az elnök azonban azt is elmagyarázta, hogy ennek oka van, és a Tesco eljárása teljesen érthető, ugyanis a két szakszervezet jelenleg eltérő helyzetben van. A KDFSZ ugye megalapította a sztrájkbizottságot, és új követelésekkel állt elő.

A KASZ viszont fenntartotta a július 8-i országos demonstráción megfogalmazott követeléseket, és arra sürgette e találkozást a hétre:

Olyan kevés a pénztáros a Tescókban, hogy a vevők otthagyják a megpakolt kocsikat Nyár elején még munkalassításról volt szó, most teljes munkabeszüntetést emleget a szakszervezet. De mi történt azóta a Tescókban? És miért csak náluk lesz sztrájk, ha máshol is vannak gondok? Talán mert Orbán Viktor ki akarja ebrudalni a multiláncot?

És a KASZ kilátásba helyezte azt is, hogy ha a héten nem ülnek le velük tárgyalni, akkor ők is megalapítják a sztrájkbizottságot. Erre fel hívták be őket délre (szintén csütörtök este, sms-ben). Vagyis külön tárgyalás lesz, és mindegyiken csak az egyik szakszervezet fog részt venni. AZt a KASZ elnöke sem tudja még, hogy vajon a cseh HR-igazgató jobbkeze eljön-e tárgyalni – korábban ugyanis erről volt szó.

Sáling szerint annak ellenére, hogy ma tárgyalnak, elég valószínű, hogy lesz sztrájk.

Viszont úgy véli, hogy a KDFSZ sztrájkköveteléseit vissza fogja utasítani a Tesco, mert azok nem elég kidolgozottak. Időközben a két elnök megegyezett, hogy hétfőn délben találkoznak, hogy megbeszéljék, hogyan tovább. Vagyis úgy tűnik, újra egyesítik erőiket, és ha szükség lesz rá, közös sztrájkbizottságot alapítanak.