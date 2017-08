Jövő nyáron elrepülhetünk Philadelphiába

Az American Airlines május elejétől indítja el az új járatot. Jó átszállás lesz ez a karibi térségbe, Bróker Marcsinak is jó lett volna.

Philadelphiából indít a 2018-as nyári menetrendben napi járatot Budapestre az American Airlines – közölte a dallasi légitársaság és a Budapest Airport szerdán. A járatok egyelőre a nyári szezonban, május 5-től október végéig közlekednek majd, a járatok reggel 9.35-kor érkeznek meg Budapestre, majd 11.35-kor indulnak vissza Philadelphiába, és aznap 16.00-kor landolnak az amerikai városban. A járatot az American Airlines Boeing 767-300-as gépei teljesítik.

A 2018-as nyári menetrendben közvetlenül három amerikai város is elérhetővé válik: a lengyel LOT május 3-tól közlekedik Budapest és New York, valamint Chicago között, az American Airlines első járata pedig május 5-én indul Philadelphiába. Az American Airlines legutóbb a 2011-es nyári menetrendben közlekedtetett járatot Budapestre, akkor New York és Budapest között teljesítettek járatokat Boeing 767-300-as gépekkel. A járatot később a Malév csődje miatt nem újították fel.

A New Yorktól mintegy 160 kilométerre délnyugatra fekvő pennsylvaniai város repülőtere az American Airlines egyik fontos bázisa, 30 amerikai nagyváros érhető el átszállással a saját hálózatán belül, de más légitársaságokkal Dél-Amerika és a Karib-térség is elérhető a légikikötőből.

(MTI)