Fosztogatják a BKK jegykiadó automatáit, de nem történik semmi

A BKK több éve ígéri, hogy szoftveres és hardveres újításokkal előzik meg a leragasztásos fosztogatásokat, úgy tűnik, egyelőre nem sok sikerrel.

Lenyúlják az aprót a BKK automatáiból, irgalmatlan újítást vezet be a cég

Olvasónk bejelentést tett a BKK-n, hogy leragasztásos módszerrel fosztogatják a jegykiadó automatákat a Népligetnél. A BKK megköszönte a bejelentést, majd azt mondta neki, hogy várja meg a karbantartókat, ám azok másfél óra múlva sem érkeztek meg.

A holland Marcel Van Dongen több éve él Budapesten, a közeli irodaházban dolgozik, az ablakából rálát a térre. Hétfőn öt óra körül hazafelé indult munkából, az aluljárón keresztül vitt az útja. Itt többször is látta, ahogy egy 3-4 fős társaság leragasztja a jegykiadó automatát. Ápolatlan, nagyhangú, ittas elkövetőkről számolt be, akik között két nő, és egy „barna bőrű férfi” is feltűnt.

A leragasztásos módszer pofon egyszerű, a BKK évek óta tud róla. Egy műanyag lemezzel tömítik el a pénzérme kiadó nyílását, ami visszatartja, hogy a jegykiadó tálcába jusson az aprópénz. Később ezt kiemelik, és hozzáférnek a felhalmozódott összeghez. Napi több ezer forintot lophatnak el így az elkövetők.

Lenyúlják az aprót a BKK automatáiból, irgalmatlan újítást vezet be a cég Egy egyszerű műanyag lapocskával igen sok pénzhez lehetett hozzájutni. A BKK tud a dologról, rajta vannak a megoldáson.

Térfigyelő kamerák mellett lopnak

Van Dongen azt mondta lapunknak, nem a pénz miatt tett bejelentést, hanem azért, hogy másokat ne lopjanak meg a tolvajok. A népligeti automatákat főként turisták használják, a teret ismerő helyiek messze elkerülik a jegykiadókat, jegyezte meg. Szívesen tanúskodott is volna a konkrét ügyben, de nem tudja, hogy a BKK tett-e feljelentést a rendőrségen.

Hozzátette: a téren sok biztonsági kamera és biztonsági őr van, mégsem tudják megakadályozni a lopásokat. Kicsit felháborította a BKK hozzáállása, és abban bízik, hogy ha a sajtóhoz fordul, végre történik valami.

Munkatársunkkal egyébkét hasonló eset történt idén májusban az Astoriánál. Kollégánk két jegyet szeretett volna venni este tíz óta után, de az automata elnyelte az ezresből visszajárót. A telefonos bejelentésre a BKK ügyfélszolgálata közölte, hogy a pénzt 30 napon belül visszatérítik, ha kollégánk megadja a bankszámlaszámát, és felírja az automata sorszámát. Nem sokkal ez után azt látta, hogy egy háromfős, láthatóan ittas társaság kiveszi az automatából a pénzt.

A BKK két éve azt ígérte, hogy az üzemeltető, T-Systems Magyarország Zrt.-vel közösen kidolgoznak egy olyan szoftveres és hardveres módosítást, amely meg tudja előzni az ilyen jellegű visszaéléseket. Megkérdeztük a BKK-t, hogy áll ez a több éves fejlesztés, és mit tudnak még tenni a fosztogatások ellen, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Kiemelt kép: MTI / Mohai Balázs