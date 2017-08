Akadhat egy kis gond, ha most venne klímát

Aki még idén nyáron szeretné élvezni a klímaberendezés biztosította enyhülést az otthonában, annak érdemes mielőbb belevágnia a beruházásba, mert hiány van a beszerelést végző szakemberekből is.

Hőség: már nyolc megyére és Budapestre is harmadfokú figyelmeztetést adtak ki

Nyakunkon a kánikula: veszélyes hőhullámokra figyelmeztetnek augusztusban is a mediterrán térségben és a Balkánon, valamint Magyarország egész területén a meteorológiai szolgálatok. Az előrejelzések szerint hosszan lesz átlag feletti, 32 fokot meghaladó hőmérséklet, és időnként extrém forró időszakokra is lehet számítani, vagyis ismét sorra dőlhetnek meg a melegrekordok.

Ilyen időjárási körülmények között a városokban – főként a panellakásokban – elviselhetetlenné válhat a hőmérséklet. Az életet klímaberendezéssel lehet elviselhetővé tenni, így a kánikulai időszak beköszöntével ugrásszerűen megnő a kereslet irántuk. Bár mostanáig a nyár viszonylag kíméletes volt, most várhatóak még csak a komolyabb hőhullámok, a szakemberhiány így is érezhető: a kánikula beköszöntével a korábbi egy-két hetes várakozási időszakok könnyen három-négyhetesre nyúlhatnak.

A másik gond, hogy a környezetbarát hűtőközegek megjelenésével az Európai Unióban a régi típusú hűtőközegek (410a) teljes kivonásáról hozott jogszabályt, így a hagyományos hűtőközeggel működő klímaberendezések szervizelésének ára drasztikusan megemelkedhet. Éppen ezért a korszerűbb, energiatakarékos és környezetkímélő (R32-es hűtőközeggel működő) nagy hatékonyságú szűrőrendszerekkel ellátott klímákat egyre inkább megéri megfizetni. Különösen azoknak, akik allergiások, vagy csak egyszerűen szeretnének tisztább levegőben élni. A Panasonic legújabb nanotechnológiával felszerelt berendezései ugyanis az e-ion részecskék segítségével már a levegőben lebegő baktériumokat és vírusokat is kiszűrik. A hőség mellett a klíma az allergiaszezon hatásainak mérséklésére is ajánlott, így az allergiával küzdők mindennapjait is könnyebbé tudja tenni szűrőrendszerével.

A beruházásnál egyre nagyobb problémát jelent az is, hogy nincs elég szakember a beszerelésre. A szomszédos Ausztriában csaknem duplája a szerelési költség, mint itthon, ezért sok szakember inkább próbál ott munkát találni. Ez azzal a következménnyel járhat, hogy a szerelés ára itthon is emelkedhet, ahogy csökken a kínálat képzett szakemberekből. Maga a szerelés eközben már ma sem olcsó mulatság, a munkadíj akár 60-70 ezer forint is lehet, (3-5 méter nyomvonal esetén), ami 10-20 százalékos emelkedést jelent az előző évekhez képest.