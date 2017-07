Hosszútávú fapados légitársaságot indít a KLM és az Air France

Bár a francia és a holland anyacég nem nevezte diszkontnak az új, Párizs központú, Joon nevű légitársaságot, afelé közelít a koncepció.

Joon néven indítja el ősztől új légitársaságát az Air France-KLM légitársasági csoport, az új céggel a fiatal utasokat célozzák meg. A francia-holland társaság honlapján közöltek szerint ősszel indulnak az első járatok a Párizs-Charles de Gaulle repülőtérről, és a 2018-as nyári menetrendben már elindulnak az első hosszútávú járatok is, a pontos útvonalhálózatot és menetrendet szeptemberben hozzák nyilvánosságra.

Bár korábban az új cégre mint diszkont formában működő, hosszútávú járatokat is teljesítő cégként hivatkoztak, az Air France-KLM szerint nem diszkont társaságról van szó, mert hagyományos termékeket kínálnak majd az utasoknak. A légitársasági csoport palettájában két diszkont cég is van: a francia regionális járatokat teljesítő Hop!, valamint a Budapestre is közlekedő Transavia.

Az Air France-KLM az utolsó az európai nagy hálózatos légitársaságok közül, ami diszkontosított formában működő, hosszútávú járatokat is üzemeltető légitársaságot hoz létre. Elsőként a Lufthansa lépett a piacra a megújított Eurowingsszel, majd a British Airways és az Iberia anyavállalata, az International Airlines Group (IAG) indította el Level nevű légitársaságát, ami a Barcelona-El Prat repülőtérről üzemel.

A nagy hálózatos cégek a Norwegian Air Shuttle diszkont légicég interkontinentális járataira válaszul indították el új vállalataikat, miután bebizonyosodott, hogy van piaca Európában a hosszútávú diszkont járatoknak.

(MTI)