Az Indulhatunk.hu a Green Holiday áldozata, állítja a tulaj

Forró Tamás a Hvg.hu-nak beszélt arról, mit tehetnek azok, akik az Indulhatunk.hu bezárt irodaajtóival néztek farkasszemet.

Bonyolult történet vette kezdetét a Green Holiday csődje óta. Még az utazási iroda krachja előtt vizsgálódott a fővárosi fogyasztóvédelem az Indulhatunk.hu-nál, a vizsgálat novemberben indult és decemberben zárult – írja a Hvg.hu. Azért kereste meg a lap a Fővárosi Kormányhivatalt, mert az Indulhatunk sokak szerint tisztességtelen gyakorlatot folytatott.

Az oldal tevékenységét senki sem kapargatta meg komolyan, mígnem július 2-án be nem következett a Green Holiday csődje. Mindenesetre az érintett cégekkel kapcsolatos nyomozásokról még nem tud tájékoztatni a rendőrség a folyamatban lévő eljárások miatt.

Pedig a Hvg már korábban írt arról, hogy az Indulhatunk akkor is árulta az utakat, amikor a Green Holidaynek még nem volt utazásszervezői engedélye. A csomagokat az oldalon kettébontották, a szállást és az ellátást a Professional Outlet Kft., a repjegyet pedig a SzállásOutlet Kft. értékesítette. Mindkét cég Forró Tamás tulajdona.

A kettébontás lényege az volt, hogy így kijátszhatták az utazásszervezésről szóló jogszabályokat.

Ez akkor lett több mint kellemetlen, amikor a Green Holidays csődbe ment. Az Indulhatunkon foglaló ügyfelek nem is tudták, melyik utazási irodát választották, a papírjaikon se szerepelt a Green Holiday, így a biztosítói kártérítésből is kimaradnak. Az Indulhatunk közben – a sokat vegzált munkatársak nyugalmára hivatkozva – bezárta összes irodáját, se telefonon, se mailben nem elérhetők. A károsultak tüntetést is szerveznek.

A lap több nap után elérte Forró Tamást, aki e-mailben válaszolt a kérdésekre.

Forró szerint ők is károsultjai a Green-krachnak, ők is vissza akarják szerezni a pénzüket és ügyfeleik pénzét. A utak@indulhatunk.hu címre lehet írni annak, aki bizonytalan benne, Forró cégei segítenek-e rajta. Az üzletember szerint amúgy nem az Indulhatunk bontotta ketté az utazásokat, a Green Csoport cégeivel kötöttek olyan megbízási szerződéseket, amik alapján az Indulhatunk.hu szálláskupont és repjegyet is értékesített.

Cégcsoportunkhoz tartozó társaságok ezen szerződéses konstrukcióban utazási csomagot nem értékesítettek. Valós egyedi termékeket adtunk el a szerződött partnerünk megbízásából.

Ezt 2016-ban megvizsgálták a hatóságok, jogellenes magatartást nem állapított meg. Ez a fenti konstrukció megszűnt, amikor a tavaly csődbe ment Green Travel utódaként a Green Holiday megkezdte működését. Az szerinte adminisztrációs hiba volt, hogy az utazásszervezői engedéllyel még nem rendelkező Green Holiday útjait is árulták.

Az biztos, hogy ők nem tudják kártalanítani az ügyfeleket, az UNIQA Biztosítóval pedig még tárgyalnak róla, mi legyen. Azokat az összegeket nem tudják visszafizetni, amik nincsenek is náluk. Eddig azért nem kommunikáltak az ügyfelekkel, mert “mi sem láttunk tisztán a helyzetben, és félinformációkkal semmiképpen sem szerettünk volna ügyfeleink elé állni.” Az Indulhatunk.hu márkanévnek Forró szerint annyi, nem indítják újra. Hozzátette:

Arccal, névvel, címmel, telefonszámmal állunk az emberek előtt, mi vagyunk előtérben, holott a kialakult helyzethez a lehető legkevesebb közünk van, ennek megnyugtató kezelése nem a mi feladatunk lenne.