Mutatjuk a legkeresettebb állásokat, meg fog lepődni

Minden eddiginél több állást hirdettek meg a Profession.hu állásportálon a második negyedévben – szemlézte az MTI a portál felmérését.

E szerint

legtöbben szakmunkásokat (21 százalék)

fizikai, segéd- és betanított munkásokat (13 százalék)

valamint értékesítési és kereskedelmi munkavállalókat (8 százalék) toboroznak.

Az álláskereső oldal hétfői közleménye szerint a munkahelyek többségét a fővárosban (55 százalék) és Pest megyében (15 százalék) hirdették meg.

Különösen a betanított munkások iránt nőtt meg az igény, amit a portál az élénkülő építőipari beruházásokkal és a külföldi munkavállalás miatt jelentkező munkaerőhiánnyal magyaráz, de kiemelik a vendéglátóipar szezonális hatását is.

A munkaerő iránti kereslet növekedésével a munkaadói elvárások is csökkennek az összesítés szerint. A munkáltatók több mint háromnegyede legfeljebb 1-3 évnyi munkatapasztalatot kér, de sokszor még ennyit sem, a meghirdetett állások kétharmadát pedig közép- vagy alapfokú végzettséggel is be lehet tölteni.

Az adatok szerint a fehér- és kékgalléros munkák iránti kereslet és kínálat egyre jobban távolodik, írták.