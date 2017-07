A használat során idővel elkophat a szilikonpunci

Szerencsére cserélhető, s hitelre is kapható. Kivehető vagina, szexbabamadám, szexbababordély, orgazmuskontroll, péniszingerküszöb-növelés Magyarországon, egészségprogrammal nyakon öntve. Interjú a kisvárosi guminőkereskedőkkel.

Honnan a guminőzés ötlete? Kipróbálták, s megtetszett?

Egyikünk sem próbálta még ki, nincs is szexbabánk. Egyszerűen láttuk, hogy ilyen még alig van Magyarországon, és ha elérhető is, drága, közel egymillió forint.

Miért pont a szexbabapiacot szemelték ki maguknak?

Régóta foglalkozunk szexuális segédeszközök fejlesztésével.

Az ismerőseik tudják, mivel foglalkoznak?

Mindketten elég introvertáltak vagyunk, kevés a barátunk, de ők tudják. Jól fogadták. Kisvárosban élünk, a tágabb környezetünkben szándékosan nem híreszteltük, min dolgozunk.

Sok pénz kell az üzlet beindításához?

Nem, mert nincs készletünk. A termék lényege, hogy minden darab egyedi: választható a szem, a bőr, a haj, a köröm színe, így csak rendeléskor dől el, milyen szilikonnőt szállítunk. Amerikában és Kínában szerelik össze a rendeléseket, három héten belül szállítunk. Az egyik célunk, hogy szexbababordélyos franchise-partnereknek értékesítsük a bábukat nagy mennyiségben.

Szexbababordély?

Van ilyen. Ott vásárlás nélkül is kipróbálhatják a bábukat. Mi magunk nem feltétlenül szeretnénk ilyen műintézményt nyitni, de egyelőre nem zárjuk ki ezt sem. A másik az, hogy egészségprogramot építünk.

Egészségprogram guminővel?

Az emberek szexuális életének, testi-lelki egészségének javítási lehetőségeit kutatjuk, módszereket dolgozunk ki, hogy szexbabákat gyakorlóeszközként és terápiás célra is lehessen használni.

Olvasom, önök szerint a prostituáltaknak kitörési lehetőség a szexbababordély. Hogyan?

Ha valakinek nem a pénzért dugás a célja, hanem inkább csak a pénz, akkor kivonhatja magát a munkából, és felkínálhatja a babákat az ügyfeleknek. Kvázi szexbabamadammá léphet elő, új és valószínűleg jobban fizető üzletet futtathat fel anélkül, hogy a saját testét kellene áruba bocsátani.

Kell engedély szexbabát árusítani?

Szexuális segédeszközök árusításához nem kell, és a szilikonbabák, valamint testtorzók ebbe a kategóriába tartoznak. Van rajtuk CE jelzés, mely azt mutatja, hogy az anyaguk megfelel az európai szabványnak. Ha gyártanánk, akkor kellene engedély.

Önöknél heti és havi részletre is vásárolható szexbaba. A szociális érzékenység szülte ezt a megoldást?

Az, hogy ne csak a gazdagoknak legyen elérhető a termék.

A legolcsóbb műnő egy torzó 39 900 forintért, a legdrágább egy életnagyságú nőbaba 529 900-ért. Egy félmilliós szilikonasszony 30 hónapos részletre, 24,88 százalék a kamattal 657 ezer forint. Ki képes ezt kiizzadni magából?

Nem miattunk kerülnek ilyen sokba a termékek, így is rengeteg levelezésbe került, hogy elfogadható árat érjünk el a gyártónál. Közel sincs akkora hasznunk, amennyit egyébként a szexuális segédeszközökre rápakolnak a shopok. A részletfizetés segít a vékonyabb pénztárcájúaknak. A hitel hátrányai is nyilvánvalóak – a hitelkalkulátor segítségével mindenki láthatja, mennyi a kamat, mennyi a törlesztőrészlet.

Van kereslet?

Két hete indult a webáruházunk, komoly érdeklődés kábé tíz, konkrét rendelés kettő, a teljesítés folyamatban.

Készültek a babák rugalmasságát bemutató videók, a nővérbabára már bő hatszázan voltak kíváncsiak. Ő lesz a slágertermék?

Reméljük. Mondjuk eddig alig hirdettünk.

A termékek egy részéhez adnak VR-szemüveget. Minek?

Teljesebbé teheti az élményt – miközben a babával szexel, pornót nézhet a felhasználó.

Nőknek is ajánlják a gumilányokat?

Kétségtelen, hogy nekik kevésbé tudunk a babák által aktív örömszerzést kínálni.

Fiúbaba is van. Egy.

Kevés létezik belőle, eléggé drága is, ezért raktunk ki csak egyet. De ha lesz kereslet, bővítünk. Mondjuk szerintem nem nők fogják megvenni.

A szexinek szánt ruhák a szett részei?

Ruhatár csak a négy-ötmilliós babákhoz jár, de ilyen drágát nem kínálunk. A mieinket hálóingszerűségben szállítják. Melegítést nem kínálunk hozzá, egyelőre nem szeretnénk elektronikus, robotizált megoldásokkal foglalkozni, ezekhez ugyanis komoly garanciafeltételeket kell teljesíteni. Talán egy-két hónap múlva. És a babáinknak nem mozog a szeme, és nincs beépített mesterséges intelligenciájuk sem – ezek nekünk nem tetszenek, félelmetesnek tartjuk az ilyen megoldásokat. Ízük, illatuk semleges.

Garancia?

Nincs. Mielőtt kiküldjük a terméket, ellenőrizzük. Ha másnapra eltöri, elszakítja az ügyfél, semmilyen szinten nem állunk helyt.

Törik a guminő, ha másfél mázsás férfi teszi magáévá?

A gyártó azt állítja, a vázak szinte törhetetlenek. Persze szakadhat a szilikon, de csak ha valaki nagyon kitekergeti a tagjait. Szervizt működtetünk, az átnézés és visszaszállítás tízezer forint, a javításra a hiba függvényében adunk árat.

Felárért kapható kivehető vagina. Miért jó az?

Könnyebben tisztítható. Aki fixet rendel, annak az intim zuhany segít az üreges testrész tisztításában. Ráadásul a használat során idővel elkophat a szilikonpunci, és ha nem beépített, nem kell az egész babát újra megvásárolni.

Szexrobotot is kínálnak majd, ami tulajdonképpen egy beszélő baba: óránként ötezer forintért élő operátorral cseveghet vagy szextelefonálhat a felhasználó.

Saját ötlet, nem hallottunk hasonló megoldásról. A robotokat mi kommunikációra alkalmatlannak, riasztónak, taszítónak találtuk, s nem szexinek. És borzasztó drágák, négy-ötmillió forintba kerülnek. Mi valódi beszélgetést kínálunk azoknak is, akik magányosak, félénkek, nehezen nyílnak meg. Ha beindul a szolgáltatás, a korábban vásárolt babák feje visszaküldhető, ingyen beépítjük a Bluetooth-hangszórót.

Némelyik baba termetre kicsi, kislányos arcú. Pedóknak?

Kiszedtük a nagyon gázosokat, mert szeretnénk magunkat elhatárolni a pedofil vonaltól, de valóban maradt néhány, aminek a nagy csöcs mellé gyerekes fej jutott, de ennyi még felvállalható.

Szakértők szerint a szexbabák, szexrobotok etikai kockázatot jelentenek, gerjeszthetik a nők tárgyiasítását, negatívan változtathatják a női beleegyezés érzékelését, és illegális vágyak, erőszakolós fantáziák kielégítését szolgálhatják. Sőt, van olyan vélemény is, hogy aki rendszeresen robottal szexel, pszichopatává válhat.

Nekünk is volt egy olyan periódusunk, amikor feltettük magunknak a kérdést, miért foglalkozunk ilyen hülyeséggel, hiszen ezzel eltávolítjuk egymástól az embereket, nem egymással fognak szexelni, hanem szilikonnal. Hát miért csináljuk ezt, hiszen a legkirályabb dolog a világon mégiscsak az, amikor két ember szereti egymást, és szeretkezik?

Jó kérdés. Mi a válasz?

Belecsempésztük üzletpolitikánkba az egészségprogramot, amivel azt szeretnénk elérni, hogy aki fél a nőktől, képes legyen oldottan közeledni hozzájuk.

A szilikonszextől és a Bluetooth-lihegéstől?

Attól. Hiszen a babákon gyakorolva, az operátorral beszélgetve a valódi csajozás is könnyebb lehet. És örömöt szerezhet magányosoknak, időseknek, és azoknak is, akik valamilyen testi hibájuk miatt nem képesek párt találni. Jól jöhet akkor is, ha a házaspár egyik tagja édes hármast szeretne, a másik meg nem. Egy szilikonbaba talán még a visszafogottabb félnek is beleférhet. Mindez a normalitás határát súrolja, tudjuk, de fel lehet vele dobni a házaséletet.

Az egészségprogram része az orgazmuskontroll is. Az meg micsoda?

Az eszközt a metronómhoz hasonlítanám. Később lesz saját egyedi fejlesztésű edzésprogram is hozzá, amin be lehet állítani különböző erősségű és lefutású tréningeket, vagyis hogy a pasi milyen tempóban tolja az akciót, valahogy úgy, mint egy futópadon. Szerintünk az edzést jobb partner nélkül csinálni, mert romantika nem sok van benne. Jól jöhet hozzá például egy művagina, vagy szilikontestrész, szilikontorzó. És ha már jól megy a gyakorlás, akkor élesben is élvezetesebb lesz az együttlét. A tréner használatával javítható a menetsebesség, és az együttlét ideje is napról napra feltornázható, ugyanis a pénisz ingerküszöbét fokozatosan és jelentősen képes megemelni. Kutatások, klinikai vizsgálatok nem készültek, de a tapasztalatok szerint 2-4 héten belül egy gyorstüzelőből is lepedőakrobatát képes csinálni. Nem csodaszer, gyakorlás kérdése.