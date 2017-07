Egy jó hír azoknak, akik Ferihegyről repülnek

Alig két hónap alatt elkészült a Budapest Airport újabb parkoló fejlesztése, ezúttal további ezerrel nőtt a férőhelyek száma a 2. Terminál közelében. A repülőtéren ezzel nem kevesebb, mint 4700 különböző kategóriájú parkolóhely kínál helyet az autósoknak - írta keddi közleményében a Budapest Airport Zrt.

Az ország egyik, ha nem a legnagyobb egybefüggő parkolója jött létre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. Termináljánál, miután a Budapest Airport a mai napon átadta a hosszú távú parkoló bővítésének újabb ütemét. Az így kialakított 2525 férőhelyes Holiday parkoló az autóval érkezők számára a több napos, vagy akár több hetes parkolási lehetőséget kínál kedvező áron. Az aszfaltborítású parkolóban a megszokott magas színvonalú biztonság várja az autósokat, hiszen az egy-két hét hosszúságú nyaralás alatt is a zárt láncú kamerarendszer vigyázza a járműveket, ellenőrzi a ki- és behajtást a sorompóknál.

A mintegy 3 millió eurós, azaz közel 1 milliárd forintos beruházás része a Budapest Airport BUD 2020 névre keresztelt, ötéves repülőtér-fejlesztési programjának, aminek keretében összesen 160 millió eurót, azaz mintegy 50 milliárd forintot költenek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér korszerűsítésére. A parkoló bővítés keretében új helyre költözött és jelentősen kibővült az Aeropark repülőmúzeum, emellett épült újabb 150 méternyi fedett gyalogos járda, ami összeköti a terminálhoz vezető, már meglévő járdákat.

A repülőtéri parkolóhelyek számát egy év alatt kétszer is ezer férőhellyel bővítették, ami a Budapest Airport forgalmának dinamikus növekedésével is magyarázható. Manel Moreno közúti előtér kereskedelmi szolgáltatások vezető szerint a forgalomnövekedés mellett az is népszerűvé teszi a repülőtéri parkolást, hogy a Budapest Airport különböző kategóriájú és árfekvésű parkolókat kínál a napi párszáz forintos parkolóhelyektől az üzleti utazóknak kialakított Business parkolóig. Emellett online foglalással bevezetett kedvezmények és akciók is vonzzák az autósokat.

Jelenleg öt különböző parkoló közül választhatnak az autósok utazásuk hossza, a repülőtéri tartózkodás tervezett ideje, illetve a parkolók termináltól való távolságát alapul véve:

a Terminál,

a Business,

a Holiday,

a Holiday Plus és

a Holiday Lite is várja őket, összesen közel 4700 férőhellyel.

(kiemelt kép: MTI)