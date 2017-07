Green Holidays: kitálalt az utas, milyen ultra pocsék volt a szervezés

Olvasónk (nevezzük Zoltánnak) és párja (őt meg Ildikónak) még novemberben a Black Friday-en figyeltek fel az emag.hu-n egy szuper kedvezményes törökországi nyaralásra, ami ötcsillagos szállodában „ultra all inclusive” ellátással, repülővel 89 ezer forintba került fejenként (szállásfoglalás 43 ezer forint + repülőjegy 36 ezer forint + sztornó biztosítás 8935 + szállásra sztornó biztosítás 1120 forint). Erre pluszban csak egy 12 ezer forintos biztosítás jött rá.

Végül nem ekkor foglalták le az utat, hanem csak január elején, a Green Holidays partnerénél az Indulunk.hu egyik budapesti irodájában, ahol a teljes összeget ki is fizették. Még mindig ugyanazon a kedvezményes áron volt az utazás, mint a novemberi akcióban. Örültek, és cseppet sem gyanakodtak.

Csődbe ment a Green Holidays, szállás nélkül maradtak magyar utasok Antalyában Fizetésképtelenséget jelentett vasárnap kora este a Green Holidays Kft., a társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el.

A papírra, amit kaptak, rá volt írva, hogy ez még nem a végleges foglalás, és erre fel is hívták a figyelmüket, azzal, hogy kapnak majd hivatalos értesítést. Azonban hiába érdeklődtek személyesen és telefonon, mindig csak türelmüket kérték, azt ígérve, hogy minden rendben lesz, és majd jelentkeznek. De semmi.

Az utazási előtti két nap meglehetősen húzós volt

Június 19-én, két nappal az utazás előtt Zoltánt sírva hívta Ildikó: az iroda azt mondta neki telefonon, hogy a szálloda visszautasította a foglalásukat. Aznap fél hat körül kapták az úttal kapcsolatos első hivatalos emailt az irodától, amiben szintén azt írták nekik, hogy a szálloda nem tudja őket fogadni. Csakhogy nem az ő szállodájuk neve állt az e-levélben. Felajánlottak helyette két másikat, hogy azok közül minél hamarabb válasszanak. Rögtön válaszoltak, hogy véglegesítsék az utazásukat, abban a szállodában, amit kifizettek. Ezután kaptak még egy levelet, amiből az derült ki, hogy valóban elírták a szálloda nevét, de a lényeg, hogy az a szálloda, amit lefoglaltak, nem tudja őket fogadni, válasszanak másikat.Zoltán ekkor lett először nagyon ideges. Nem értette, az utolsó pillanatban miért csinálják ezt velük, amikor ők már fél éve befizettek mindent. Úgy érezte, hülyére veszik őket. Válaszuk ugyanaz volt, mint előzőleg. Következett egy átalvatlan éjszaka, majd reggel (az utazás előtt 1 nappal) felhívta a török szállodát. Legnagyobb meglepetésére az derült ki, hogy a foglalásuk él, szó nincs róla, hogy ne fogadnák őket. És nem értik, miért adott más információt az utazás szervezője.

Baráti jó tanács: gagyi

Ezután bementek az Indulhatunk.hu irodájába, ahol továbbra is azt mondták nekik nagyon kedvesen, hogy nem tudnak mit mondani, nekik is utolsó pillanatban szóltak, és válasszanak másik szállást. Olvasónk kérte, adjanak hivatalos papírt arról, hogy a szálloda nem tudja őket fogadni. A válasz negatív volt, mondván, hogy csak telefonon szóltak a kintiek az irodának.

Ekkor állt elő Zoltán azzal, hogy a török szálloda azt közölte velük, él a foglalásuk. Az iroda dolgozójának arcán az látszott, hogy egy világ omlott össze benne.Ezután átvette őket a Green Holidays irodavezetője, aki éppen ott volt, és barátilag megsúgta nekik, hogy a szálloda, amit eredetileg foglaltak, elég alacsony színvonalú, gyenge szolgáltatással, és szerinte jobban járnak, ha a másik kettőből választanak. A neten talált információk is ezt támasztották alá, így végül is Zoltánék belenyugodtak, hogy egy másik szállodába mennek.

Kompenzációra számított, de azt nem ajánlottak. Az új szálloda egyébként úgy 80 kilométerrel arrébb volt. Tehát gyorsan újra kellett tervezniük azt is, hogy mit fognak csinálni, merre kirándulnak, milyen látnivalókat néznek meg. De végre az utazás előtt 24 órával kezükben volt a voucher és a repülőjegy, valamint azt is megtudták, mikor fog indulni a gépük.

Ja, mégsem az a szálloda lesz

Rendben megérkeztek, várták őket a reptéren. Ekkor jött a következő meglepetés: kiderült, hogy a hat charter busz közül egyik sem megy oda, ahova az ő szállodai foglalásuk szólt.

Hosszas telefonálgatás után megtudták, hogy éjszaka (!) átrakták a foglalásukat az eredeti szállodába. Abba, amit az irodavezető barátilag lefikázott.

Zoltán ekkor már tajtékzott, Ildikó sírt. De mit volt mit tenni, felszálltak a megfelelő buszra, és úgy döntöttek, csak azért is jól fogják érezni magukat.

A hat buszra csak három idegenvezető jutott, ők egy óra múlva, félúton cseréltek. Zoltánéknak így idegenvezető/képviselő nélkül kellett becsekkolniuk. Egy olyan voucherrel, ami nem az adott szálloda nevére szólt. A török recepciós csodálkozott nagyon, rázta a fejét, aztán 40 perces győzködés után végül a pár elfoglalhatta a szobáját. A szállodát így jellemezte Zoltán:

Valóban nem adott ötcsillagos élményt, inkább háromcsillagosnak felelt meg, európai mércével. Koszosak voltak a falak, és dohos szag fogadta a vendégeket. Azonban a szállodai dolgozók a lehetőségekhez képest kitettek magukért, az all inclusive ellátásban sem volt hiba.

Zoltán a becsekkolás után felhívta az irodavezetőt, aki sajnálkozott, és nem értette, miért történt az újabb szállodaváltás. Azt ajánlotta, vetessenek fel jegyzőkönyvet a kinti képviselőkkel, készítsenek fotókat, stb. Csakhogy a képviselőkkel összesen kétszer találkoztak. Egyszer, amikor az iroda által szervezett külön fizetendő fakultatív programokat ajánlották – a pár nem kért ezekből, hiszen előre maguknak megtervezték, mit szeretnének kettesben megnézni, és ehhez helyben autót is béreltek. Ekkor nem sikerült jegyzőkönyvet felvetetni. Viszont másik, hasonló szobát, illetve ingyenes bőrkabát-vásárlási túrát ajánlottak nekik, de ezeket nem kérték.

Zoltánék bejárták, amit terveztek, közben igyekeztek nem gondolni arra, mi minden történt addig velük. Eltelt az egy hét, a visszautazásról azonban nem kaptak információt – újabb hosszas telefonálgatás után tudták meg, mikor indul a reptéri transzfer.

A buszon vette fel végül a képviselő a jegyzőkönyvet.

Szétválasztott család

Zoltán szerint a csoportban szinte mindenkinél volt valami probléma. És a többiek is hiába fizettek hónapokkal, vagy egy fél évvel korábban, senkinek nem volt a kezében a tényleges foglalásról hivatalos, véglegesített visszaigazolás. Ők is arról számoltak be, hogy csak az utolsó pillanatban dőlt el minden.

És Zoltánék még istenesen megúszták, mert volt olyan család is, akiket szétválasztottak: apa és fiú került az egyik szállodába, anya meg a lány egy másikba. Egy 24 fős debreceni nyugdíjas csoportot tényleges konkrét anyagi kár is ért, mert ők magasabb színvonalú szállodát fizettek, és helyette ugyanoda kerültek, ahova Zoltánék – derült ki beszámolójából.

Mindebből úgy gondolja, az irodánál tudhatták, hogy baj lesz. Szerencsésnek érzi magát, hogy ők legalább gond nélkül hazajöttek. Utolsóként. A következő turnus már kint ragadt.

Ami még fontos: a károsultak létrehoztak egy zárt Facebook-csoportot, ott várják a pórul járt társak jelentkezését, mert közösen szeretnének fellépni a kártérítésért.

