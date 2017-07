Bérlés vagy lakásvásárlás? Erre kell figyelni a döntésnél

Bármely részén is lakjunk az országnak, az ingatlanpiac szárnyalását a saját bőrünkön érezhetjük, hiszen a bérleti díjak és a lakásárak rendkívüli emelkedésen vannak túl. Még most is lényeges kérdés, érdemes-e továbbra is a drága albérletben maradni, vagy az olcsó lakáshiteleket kihasználva inkább egy saját lakást vásárolni. A Bankmonitor elemzésében annak járt utána, melyik lehet az a szint, amelyiknél a bérleti díj helyett megéri inkább a lakáshitel törlesztőjét fizetni.

Az utóbbi években elképesztő mértékben emelkedtek a lakásárak hazánkban, ez igaz a fővárosra és a vidéki városokra egyaránt. Ám az emelkedés nem kiegyenlített, mert amíg az elmúlt két évben a fővárosban 60 százalékot is mentek felfelé az árak, addig a megyeszékhelyeken szolidabb, 22 százalékos volt az emelkedés.

Ugyanakkor a lakásárakkal párhuzamosan a bérleti díjak is olyan magasra emelkedtek, hogy immár sokak számára a megfizethetetlen kategóriába esnek.

A bérleti díjak a fővárosban a legmagasabbak: egy 60 négyzetméteres lakásért is legalább 130-160 ezer forintot kell fizetni havonta, egy vidéki városban viszont már 50-70 ezer forintból is kijön a bérlés. Ezen a ponton vetődik fel az örökös vitát szülő kérdés: vajon az éri meg jobban, ha továbbra is béreljük az ingatlant, vagy akár egy lakáshitelt is bevállalva saját lakást vásároljunk?

Hitellel is vonzó a lakásvásárlás

A magas ingatlanárak ellenére azt lehet mondani, hogy még most is jól gondolkodunk, ha bérlés helyett a saját lakás vásárlás mellett tesszük le a voksunk, még a hitelfelvétel árán is. Ez azért lehet így, mert miközben az albérleti árak is igen magasan vannak, addig a lakáshitelekhez rendkívül vonzó kamatok mellett lehet hozzájutni.

Példánkban a hazai nagyvárosokban jellemző átlagos négyzetméter árakat vettük alapul és ebből számítottuk ki, hogy egy 60 négyzetméteres használt lakást milyen törlesztő mellett tudnánk hitelből megvásárolni.

A 10 legnagyobb hazai város lakásárait áttekintve két szélsőséges pont tűnik fel, mégpedig Miskolc, ahol 9,3 millió forintot és Budapest, ahol 29 millió forintot kell kifizetni egy 60 négyzetméteres lakásért.

Jelenleg a lakáshitel kamatok mélyponton vannak, így egy 20 éves 5 évig fix lakáshitelhez is vonzó feltételek mellett juthatunk. Mivel a bank jellemzően csak az ingatlanérték 70-80 százalékáig hitelez, így a fennmaradó részt a saját megtakarításunkból kell kiegészítenünk. Mi is ebből indultunk ki a számításunkban, és 30 százalékos önerőt feltételeztünk, így hitelösszegként az egyes városokban 6,5-20,3 millió forintot kéne felvenni.

Tehát a szükséges hitelösszeg szempontjából korántsem mindegy, hogy melyik városban nézelődünk, mert a havi törlesztő is 41 és 128 ezer forint között szóródhat. Ráadásul minél drágább az ingatlan, annál nagyobb önerőre is lesz szükségünk.

Márpedig az egyes városokban a lakásvásárláshoz szükséges törlesztőt felfoghatjuk úgy is, mint azt a korlátot, amennyinél többet nem érdemes kiadni bérléti díjra, mert ennyiből már a hiteltörlesztőt is fizethetjük. Nem is kell sokáig magyarázni, hogy ezzel a saját ingatlanvagyonunk tudjuk növelni, míg a bérlésnél ez nyilván nem növekszik.

Logikus módon, akkor érdemes a bérlés mellett letenni a voksunk, ha kevesebbet kell havonta bérleti díjként fizetni, mint amennyi a hitel törlesztésére menne el. Ám az egyes városok kínálatát átfutva egy-egy alkalmi ajánlattól eltekintve nem biztos, hogy le tudunk csapni egy olcsóbb albérletre.

Természetesen egyéb jellemzőket is érdemes szem előtt tartani. Van olyan élethelyzet, amikor a bérlés lehet a logikus választás, mert például nem rendelkezünk elegendő önerővel, vagy a munkánk nem engedi meg, hogy elköteleződjünk egy saját ingatlan mellett.

Ezenkívül érdemes lehet az úgynevezett fedezeti időtávot is figyelembe venni. Ez lényegében azt mutatja meg, hogy legalább mennyi időt kell az új lakásban tölteni ahhoz, hogy megérje vásárolni a bérlés helyett (lakásvásárlás összes költsége, és a bérlés költségei hogyan viszonyulnak egymáshoz). Márpedig a legtöbb hazai városban négy év alatt van a fedezeti időtáv, vagyis annak célszerű ingatlant vásárolni, aki ennél hosszabb időre tervez a lakásban lakni (a befektetési célú vásárlást nem említve).

