Milliárdokat nyelt el a cső, amit még Simicska és Orbán együtt talált ki

Ellen-Mol-t akartak, építtettek maguknak egy csövet Szlovákia felé.

A Mol gázvezeték-üzemeltetője, az FGSZ az állami magyar-szlovák szakasz megvásárlásáról tárgyal. Holoda Attila, a második Orbán-kormány egykori energetikai helyettes államtitkára a Népszavának azt mondja, az ügylet megértéséhez 2001-ig kell visszatekinteni, amikor az első Orbán-kabinet a gázárról nagy vitákat folytatott a Mollal, a gázüzletág államosítását csak a Fidesz választási veresége hiúsította meg.

Ezután a gázkereskedelmet és -tárolást a Mol eladta az E.ON-nak, a termelést és a szállítást pedig megtartotta.

2010 után Orbán és Simicska Lajos egyfajta ellen-Mol-ként az állami MVM-et bízta meg az eredetileg a Mol által tervezett magyar-szlovák gázvezeték megépítésével.

Annyira hangsúlyozták különállásukat, hogy a szakasz Magyar Gáz Tranzitra (MGT) keresztelt üzemeltetőjét kivonták a teljes hazai hálózatot felügyelő Mol-cég, az FGSZ műszaki felügyelete alól. Így az MGT mindennemű beleszólás nélkül “irányíthatta” alig száz kilométeres, leágazás nélküli rendszerében a nem létező gázforgalmat.

Holoda Attila szerint a komoly uniós támogatás miatt miatt még “ötletes” is volt, hogy a fejlesztés ne a magánhátterű Mol, hanem az állami MVM neve alatt fusson. Azóta Simicska kegyvesztett lett, az EU a félkész magyar-szlovák szakasz átadása után eltiltotta az MVM-et a tulajdonlástól.

Az állami holding ugyanis akkor már kereskedett gázzal és ez a kettős szerep sérti az EU szabályait.

Brüsszel az FGSZ-t ajánlotta új tulajdonosként, de a kormány az MGT-t inkább a belügyi tárcához rendelték, ahol az

üres csövet egy felesleges, piacképtelen nyűgnek tekintik, amibe időről időre súlyos költségvetési milliárdokkal kell életet lehelni.

Holoda Attila szerint is az lenne a legolcsóbb, legésszerűbb megoldás, ha az MGT a Mol FGSZ-éhez kerülne. Annak idején is hangsúlyozta, hogy a különálló MGT drága, működésképtelen. Nem hallgattak rá, és nem is maradt sokáig helyettes államtitkár.