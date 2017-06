Orbán személyesen győzködött egy közvetítőt, hogy újraindul a kötvénybiznisz

A kormányfő a HírTV Célpont című műsora szerint azt mondta, a választások után újraindul a letelepedési kötvények árusítása. Erről a téma szakértője, a Magyar Nemzet újságírója, Wiedemann Tamás beszélt a műsorban.

A gazdag bevándorlóknak tartózkodást biztosító program csak az első két évben, 2014-ig volt nyereséges, azóta masszív veszteséget termel az államkasszának. Úgy, hogy offshore hátterű cégek több mint százmilliárd forintot is kereshettek az üzleten.

Az Államadósság Kezelő Központ szerint tavalyig összesen mindössze 1 milliárd forint hasznot hozott a letelepedésikötvény-üzlet a magyar államnak. A nemzetgazdasági miniszter helyettese novemberben még 7-8 milliárdos pluszról beszélt, de 2015-től a piaci kamatok megfeleződtek.

Azóta bukás a dolog, jelenleg is több mint ezer ember vár arra, hogy elbírálják vásárlási szándékát. A program így végül várhatóan milliárdos mínuszban zárhat.

„A kormány által démonizált multinacionális cégek, mint a Goldman Sachs vagy a Deutsche Bank, egy normális magyar államkötvény-kibocsátásnál a kötvény értékének 0,2-0,3 százalékáért cserébe jegyzik le a kötvényeket. A letelepedési kötvénynél olyan 25-30 százalékos a haszonkulcs, tehát százszoros haszonra tesznek szert, mint egy normális kötvénykibocsátás esetében”, mondta a műsorban Wiedemann.

Június elején Genfben tartottak konferenciát a kötvényekről, ott volt az újságíró is, ő azt mondta, több helyről is hallotta ott Rogán Antal és Habony Árpád nevét is, sőt, Orbán Viktor is személyesen győzködte az egyik ügynököt, hogy a magyar kormány most csak szünetelteti ezt az egész konstrukciót, és a választás után újranyitja.

A Célpont megkereste a kormányfőt, igaz-e ez. Nem cáfolt.

– Miniszterelnök úr egy nagyon gyors kérdést megenged? Meg tudja azt ígérni, hogy a letelepedési kötvényeket nem vezetik vissza a választás után?

– Van rá egy szabály. Döntés van róla.

– De bármikor visszavonható.

– Döntés van róla.

– Akkor nem? Ezt vehetjük nemnek, miniszterelnök úr?

– Döntés van róla.

(HírTV)