Kukába vágná a készpénzt az izlandi kormány

Megunták az izlandiak, hogy már miniszterelnöki szintet is elért az adóelkerülés, úgyhogy radikális intézkedések jöhetnek.

Kőkemény küzdelmet ígér az izlandi kormány a pénzmosás és adóelkerülés ellen. A Visir azt írja, például bevonnák a két legnagyobb címletű izlandi bankjegyet, a 10 000 és az 5000 koronás bankót, vagy épp megtiltanák az üzletekben a készpénzes fizetést.

Mindez azután jött árjuk, hogy egy adóelkerüléssel foglalkozó csapat jelentést tett közzé, miszerint 1987 óta a GDP 3-7 százalékával egyezett meg az adócsalás mértéke. Benedikt Jóhannesson pénzügyminiszter beleállt a dologba közölte a közszolgálati médiában, hogy hadat üzennek az adóelkerülésnek.

Az egyik legkeményebb ötlete a minisztériumnak, hogy szinte lehetetlenné tennék a készpénzes vásárlást, hogy csökkentsék a készpénzállományt. A 200 ezer koronánál nagyobb készpénzes tranzakciókat is betiltanák.

Máris sok kritika érte a terveket: egyesek szerint a kisvállalkozókat sújtaná, mások szerint pont a nagyhalakat nem érintené. Mindnesetre azért is érzékeny téma ez Izlandon, mert a Panama-iratok kitértek az előző kormányfő piszkos, adóelkerülő ügyeire is, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson bele is bukott ebbe.