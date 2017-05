Egy torta miatt rakták le a családot a repülőgépről

Cameron Burke feleségével és két gyerekével május 3-án a JFK repülőtérről Las Vegasba utazott, hogy megünnepeljék az anyuka, Minta Burke 40. születésnapját.

Pontosabban: utazott volna.

A család már elhelyezkedett a JetBlue járatán, és már a kézi poggyászukat is bepakolták, amikor a bajok elkezdődtek. A születésnapi tortát a fejük felett található tárolóba tették, ami rendkívül rossz ötletnek bizonyult. Az egyik stewardess megkérte Cameront, hogy vegye ki onnan a tortát, a férfi a kérésnek eleget téve lerakta a sütit a lábukhoz.

De ekkor egy másik stewardess odament az előző utaskísérőhöz, és nem akármilyen stílusban megkérdezte kollégájától, szóvá tette-e a családnak, hogy ne pakoljanak semmit a fejük fölé. Az utas odalépett, hogy elsimítsa a dolgokat, és jelezte, hogy igen, már minden oké.

A kettes számú stewardess azonban ráripakodott, hogy ne szóljon bele. Mire Cameron megkérdezte, hogy alkohol hatása miatt van-e, hogy ennyire goromba a nő. Ez volt a második nagy hiba.

Az utaskísérők kihívták a rendőrséget, akik felvették a férfi adatait (ez látható az alábbi, helyszínen készült videofelvételen),

majd közölték a családdal, hogy el kell hagyniuk a repülőgépet.

Cameronék kisfia zokogásban tört ki, de nem volt mit tenni – le kellett szállniuk, mielőtt felszállhattak volna.

A légitársaság közleményben jelezte, hogy a felvétel csak egy részét mutatja be az esetnek, így nem tükrözi hűen az ott történteket. A családnak visszafizették a jegyek árát.

Jersey City family kicked off flight over a cake. @JetBlue says passenger was agitated/security risk. Video appears to tell different story. pic.twitter.com/q0zQzNbHoa

— CeFaan Kim (@CeFaanKim) May 14, 2017