Törlik kedvenc csatornáját? Közel a megoldás

A Fidesz aggódik a kiszolgáltatott fogyasztókért.

Balla György és Kucsák László átírná az elektronikus hírközlésről szóló törvényt. A két fideszes képviselő jelentősen csökkentené a telefonos hűségidőt. Módosításuk szerint a szolgáltatók az eddigi két év helyett csak egyéves hűségidőszakot köthetnének ki, utána újra az új előfizetőkre érvényes szabályok szerint kellene szerződniük.

A törvénymódosítás lehetővé tenné, hogy a fogyasztónak – az őt kedvezőtlenül érintő, egyoldalú szerződésmódosításnál (pl. díjtételek megemelése) – legyen lehetősége a határozott idejű szerződés felmondására anélkül, hogy abból hátránya származna. Megteremtenék a lehetőségét annak is, hogy az előfizető hátrányos jogkövetkezmény nélkül kiléphessen a hűségidős szerződésből, ha a szolgáltató utólag egyoldalúan módosítja a televízió-szolgáltatás nyújtásakor a díjcsomagba tartozó csatornákat.

A módosítás indoklása szerint a „hűségszerződéssel” operáló szolgáltatók teljesen kiszolgáltatottá teszik a fogyasztókat.

Az előterjesztők szerint számos szolgáltató úgy alakítja ki díjtételeit, hogy a fogyasztóknak ne érje meg igénybe venni az adott szolgáltatást csak hűségszerződéssel, ami most 2 éves elköteleződést is jelenthet. Gyakori jelenség, hogy a hűségidő lejártával a fogyasztó „hűsége jutalmául” csak jóval drágábban veheti igénybe ugyanazt a szolgáltatást, míg újabb hűségszerződést nem köt. Ráadásul a szolgáltatók sokszor akár egyoldalúan is módosíthatják a szerződést – még határozott idejű előfizetésnél is –, ami nem mindig szolgálja a fogyasztók érdekeit.