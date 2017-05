Speciális bevásárlókocsikat vezet be az Auchan

Aktív kerekesszékes bevásárlókocsit, ikerüléses bevásárlókocsit és bevásárló mopedetüzemeltet mostantól országszerte az áruházlánc.

2014-ben az országban elsőként az Auchan budaörsi áruházában indult el egy olyan speciális, elektromos bevásárlómoped tesztelése, amellyel a mozgási nehézségekkel küzdő vásárlók, akár idősek, akár kismamák könnyedén intézhetik a napi bevásárlást. A pozitív visszajelzések alapján a vállalat úgy döntött, 2017. májusától mind a 19 magyarországi áruházában, a hazai kiskereskedelemben egyedülálló módon bevezeti az innovatív járművet.

Szintén májustól a mozgáskorlátozott vásárlók segítésére egy könnyen használható, aktív kerekesszékhez közvetlenül csatolható bevásárlókocsit is bevezetnek minden áruházukban.

Gondoltak a több kisgyermekkel érkező családokra is, hiszen a már említett újításokon felül olyan bevásárlókocsit is igénybe vehetnek a vásárlók ettől a hónaptól, amelybe egyszerre két, három év alatti gyermek is ültethető. Ez különösen az ikrekkel érkező családok számára nagy segítség.

Ami már nem újdonság, de szintén segítség

Az már megszokott, hogy a babakocsival vagy kerekesszékkel érkezőket kiszélesített pénztárak várják. Számos más speciális eszköz, mint a három éve bevezetett Angelman-, vagy Down-szindrómás gyermekek számára kifejlesztett, speciális bevásárlókocsik is már elérhetőek voltak hipermarketeikben. Emellett a vak és gyengén látó vásárlók számára a biztonsági szolgálat munkatársai kérésre kíséretet biztosítanak.

Tavaly ősszel pedig elindították online áruházát, amely különösen azon vásárlóknak jelent segítséget, akik nehezen hagyják el otthonukat, így kényelmesebb számukra, ha otthon veszik át a megrendelt termékeket.