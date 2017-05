A Mollal is bajszot akaszthat az erőműre pályázó Mészáros

Két német tulaja is van a Mátrai Erőműnek, de eladnák a részüket. Négy cég is pályázik, Mészáros Lőrincé is, pedig ő eddig távol volt az energetikától. Véletlenek persze nincsenek.

Kivonulnának a német tulajdonosok a Mátrai Erőmű Zrt.-ből, és benne van a pakliban, hogy Mészáros Lőrinc felcsúti mágnás tulajdonába kerülhet az ország áramtermelésének 13 százalékát adó, lignitet és gázt égető erőmű – írja a 444. A lap szerint az 50 százalék feletti részesedéssel bíró RWE és a majdnem 22 százalékot tulajdonló EnBW is eladná a részét, de a portál forrásai szerint érdeklődik a már résztulajdonos MVM, a MET, a Mészáros és Mészáros Kft. és a cseh EPH is. Nem meglepő, hogy a harmadik cég Mészáros családi vállalkozása. Mészáros az energetika új fenegyereke? A 444 azt írja, politikai vonzata is van Mészáros bejelentkezésének, aki százmilliárdos meggazdagodása ellenére eddig nem szállt be az energiaiparba. A kormány ugyanis akárkit nem engedne a közelbe. Külön érdekes, hogy mégis elindul ellene két állami cég, az MVM és a MET is. Ebből az MVM várhatóan vissza fog táncolni, nem elég komoly az ajánlatuk. A MET Holding egy olyan svájci energiakereskedő cég, aminek a Mol a legnagyobb tulaja, de több magyar üzletember is benne van Garancsi Istvántól Nagy Györgyön át Lakatos Benjáminig. A MET a gázvezetékek terén kivételezett pozícióban van Magyarországon, de megvették már a Dunamenti Erőművet is. Mivel a MET-nek jók a politikai kapcsolatai, fura, hogy Mészáros is beszállt a versenybe a Mátrai Erőműért. Az egyik lehetséges elmélet szerint Orbán Viktor azt látja, a szoros szövetséges OTP és Mol, azaz Csányi Sándor és Hernádi Zsolt kezében túl nagy hatalom összpontosul, amire kevés a kormány ráhatása. Épp ezért fel kell építeni egy ellenpólust is. Korábban ilyen erőtérépítési kísérletek már voltak az MVM vagy az állami közműholding bevonásával, de ezek mind elhaltak. Csehek és naivitás Érdekességként még bemutatják a cseh EP Holdingot, ami szintén nem kispályás cég, és szintén megszerezné a németek részesedését. Róluk azt kell tudni, hogy Közép-Európa szinte minden államában jelen vannak, távhőt szolgáltatnak, bányákat és erőműveket működtetnek. 2015-ben ők vették meg a három egységből álló Budapesti Erőművet is. Elvileg bárki nyerhet a tenderen, de mivel az RWE-nek még vannak hazai érdekeltségei, nem mindegy, milyen viszonya lesz a jövőben a kormánnyal, így közvetetten a politika is beleszólhat az ügybe. 24 hu vissza a címlapra

