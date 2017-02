Azonnali hatállyal távozik a Lidl vezérigazgatója, Sven Seidel, utódja Jesper Hojer lesz, aki eddig a vállalat nemzetközi beszerzésért felelős vezetője volt – írta a Portfolio.hu.

A váltásra a hivatalos indoklás szerint azért volt szükség, mert a 43 éves Seidel és a Lidl anyavállalata, a Schwarz Csoport vezetője, Klaus Gehrig üzletstratégiai megközelítése eltért egymástól. Nem hivatalosan azonban arról is szólt a vezércsere, hogy a Lidl az amerikai piacon is megjelenik, Gehrig pedig a piacra lépés előtt meg akarta erősíteni a cég vezetését – derül ki a cikkből.

A konfliktus kiéleződéséhez a portál információi szerint az is hozzájárult, hogy Seidel nem klasszikus kereskedői pályát futott be, hanem a Porsche Consultingnál volt tanácsadó, a nagyszabású átalakítási terveit pedig nem fogadták jól a kiskereskedelmi cégnél. A korábbi Lidl-vezér az online kereskedelemben is agresszíven terjeszkedett volna, irányítása alatt kidolgoztak egy koncepciót, amely az online rendelést kombinálta volna azzal, hogy az árukat az üzletekben összekészítve lehet átvenni, a rendszer elindítása azonban a vezetők közötti viták miatt többször csúszott.

Seidel irányítása alatt egyébként évről évre nőtt a Lidl bevétele, és a visszajelzések alapján a fogyasztók elégedettsége is nőtt, ráadásul az üzletek modernizációja is gőzerővel haladt, amivel egyébként nagy nyomás alatt tartotta a Lidl az Aldit is.

