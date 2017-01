Az egy dolog, hogy Obama hiányozni fog, de az alelnököt sosem fogjuk elfelejteni

Meglehetősen eseménydús hetet zár Amerika: kedden elmondta utolsó beszédét Barack Obama, szerdán megtartotta első sajtótájékoztatóját Donald Trump, csütörtökön pedig a jelenlegi alelnök részesült elismerésben. Joe Bident az Elnöki Szabadság Érdeméremmel tüntette ki Obama, amiről azt megelőzően az alelnök semmit sem tudott, így egyszerre volt rendkívül meghatott és meglepett a díj átvétele közben.

– mondta könnyek között Biden.

Január 20-án nemcsak Obama távozik posztjáról, hanem nyolc éven át szolgáló alelnöke, Joe Biden is. A 74 éves politikus 36 éven keresztül volt Delaware szenátora a szenátusban, aktívan részt vett a törvényhozásban, az 1994-es “Erőszakos bűntények és a törvény végrehajtása feletti kontroll” Biden bűnözési törvényeként vált ismertté. Hozzá fűződik a rendkívüli jelentőségű “Nők elleni erőszak” törvénycikk is.

Politikai karrierjének indulását beárnyékolta egy súlyos családi tragédia. 1972 decemberében felesége és három gyermeke elmentek karácsonyfát vásárolni, amikor az autójukba oldalról belerohant egy teherautó,

a balesetben az anya és az egyéves kislány életét vesztette.

Bident éppen a tragédia előtt nemsokkal választották be a szenátusba, így az esküt fiainak kórházi ágya mellett tette le. Egész szenátusi karrierje alatt minden nap ingázott Washington és wilmingtoni otthona között,

napi kétszer másfél órát vonatozott, hogy otthon lehessen a fiaival.

Biden öt éven keresztül egyedül nevelte gyerekeit, 1977-ben házasodott újra, második feleségétől született egy lánya. Idősebbik fia, Beau Biden 2015 májusában 46 éves korában agydaganatban meghalt.

A nehéz időszak az alelnök életében ezzel nem ért véget: Bidennek 1988-ban agyműtétre volt szüksége, miután életveszélyesen megnövekedett koponyaűri nyomást diagnosztizáltak nála. A műtét előtt az orvosok azt mondták, körülbelül 35-50 százalék esélye van a normális életre.

Szerencsére meggyógyult, és ő lett az Egyesült Államok első római katolikus alelnöke. Ugyan feleségének és lányának elvesztése megingatta hitében, Biden azóta is azt a rózsafüzért hordja a csuklóján, amit fia, Beau viselt halálának napján. Az alelnöknek rendkívül fontos a családja, egyetlen szabályt tart be, mióta belépett a szenátusba:

Biden azt mondja, ha nem politikusnak megy, építész lett volna belőle. Családjának nem voltak politikai kapcsolatai,

– mondta egykor.

Ehhez képest élete csaknem felét a szenátus tagjaként töltötte, egy tévéshow-ban nemrég viccesen megjegyezte,

A választás bejött, Obama és Biden tökéletes egységet alkottak az elmúlt nyolc évben. Az elnök szerint Biden legfontosabb szerepe az volt, hogy megkérdőjelezte a feltevéseit, jól képviselte az ellenkező oldalt.

– nyilatkozta Obama Bidenről.

Az alelnök a külpolitikára összpontosított egész karrierje alatt, elmondása szerint több mint 1,7 millió kilométert repült munkája során.

Obama és Biden kapcsolata azonban sokkal több, mint szimpla munkakapcsolat, olyanok voltak, mint McCartney és Lennon vagy Joey és Chandler, ők és a családjuk is közeli barátok. Nem véletlen, hogy Obama utolsó beszédében is megható szavakkal köszönte meg Biden nyolcéves munkáját:

Biden lehengerlően reagált:

Annál pedig nem is volt viccesebb dolog 2016-ban, mint amikor a Biden-Obama mémek ellepték az internetet. Trump megválasztását követően, miután az emberek feleszméltek a sokkból, elkezdtek képzeletbeli párbeszédeket gyártani a beszélgetésekből, amik éppen a Fehér Házban játszódhatnak. Ilyenek születtek:

Obama: "Joe, why are you still holding my hand?"

Biden: "I wanna freak Mike Pence out"

Obama: "But why?"

Biden: "Just roll with it" pic.twitter.com/o5KZZ0Ysgz

— thomas moore (@Thomas_A_Moore) November 12, 2016