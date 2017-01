Lassabban ömlik a pénz Felcsútra

Egy évvel ezelőtt tíz nap alatt feltöltötték a tao-keretet, most viszont még a fele sincs meg a begyűjthető támogatásnak.

A szokottnál lassabban áramolnak a támogatások a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványhoz – írja a Figyelő. A lap emlékeztet: a Magyar Labdarúgó Szövetség 2,93 milliárd forintos tao-keretet hagyott jóvá az alapítvány számára, vagyis ennyi tao-támogatást gyűjthetnek össze, aminek az a lényege, hogy a felajánló cégek az államkassza helyett egy sportszervezetnek adják az adójukat.

A Felcsút ezúttal is december 8-án kapta meg az MLSZ jóváhagyó nyilatkozatát, ahogy 2015-ben is, de akkor tíz nap alatt sikerült feltölteni a keretet, most viszont még a pénz fele sincs meg. Bár volt olyan nap, amikor csaknem 400 millió forintnyi támogatásigazolást állított ki a szövetség, így is csak 1,3 milliárdnál tartanak.