LMP: A kormány béremelése nem csökkenti a kivándorlást

A karácsonykor megugró repülőárakból vagy a vonattársaságok hazalátogató magyarokra célzott akciós vonatjegyeiből is arra lehet következtetni, hogy mára tömegessé vált a kivándorlás. Ezekben a napokban több tízezer, százezer fiatal jön haza Magyarországra, de csak azért, hogy együtt ünnepelhessenek itthon maradt családjukkal. Január elején visszamennek külföldre – írta az LMP közleményében.

Nem lehet elégszer elmondani: a kormány elmúlt hat évben folytatott, alacsony bérekre alapozott politikája a felelős azért, hogy több százezer magyar vándorolt külföldre. Mesterségesen alacsonyan tartották a béreket, hogy a munkaerő árával tegyék versenyképessé Magyarországot. Szó sincs az Orbán Viktor által beharangozott irányváltásról: elfogyott a munkaerő, elmentek a fiatalok, ezért kényszerül rá a kormány valamekkora béremelésre – fejtették ki.

Csakhogy a beharangozott intézkedések sem a bérválság kezelésére, sem a fiatalok itthon tartására és hazacsábítására nem lesznek elegendőek.

Az LMP javaslata szerint érdemi és mindenkit elérő béremelésre lenne szükség. Be kell vezetni a többkulcsos adórendszert, amely a létminimum alatti béreket adómentessé tenné, és még a kétszeres átlagbért keresőknek is jelentősen emelné a nettó bérét. Csökkenteni kell a munkavállalói járulékokat is – javasolták.

De szerintük szükség van egy gazdaságpolitikai fordulatra is. Végül így zárták a közleményt: az LMP olyan országot építene, ahol nem a munkaerő árával, hanem tudásával leszünk versenyképesek.

Kósa Lajos egészen másképp vélekedik a kivándorlásról: októberben azt találta mondani, hogy egészen jók a magyar bérek, nem amiatt mennek el a fiatalok.