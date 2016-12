Ki lehet rúgni az óvónőt, ha megeszi a gyerekek ebédjét

A munkavállaló korábbi, írásbeli figyelmeztetéssel szankcionált valamely magatartása önállóan nem képezheti később felmondás indokát, de egy hasonló magatartás miatti munkaviszony megszüntetés (felmondás) megalapozottságát alátámaszthatja – ez a legfőbb tanulsága egy friss Kúria-döntésnek.

A maradékot el lehetett vinni, de ez nem volt elég

Az óvodában kialakult gyakorlat szerint a munkavállalók a gyermekek által el nem fogyasztott ételt vödrökben összegyűjthették, és a munkáltató engedélyével állataik számára hazavihették.

Viszont az óvodában a munkavállalók közül többen rendszeresen úgy étkeztek (12-13-an), hogy térítési díj fizetése nélkül alkalmanként fogyasztottak a gyermekek ebédjéből. Emiatt az igazgató szólt, és jelezte többször is, hogy aki továbbra is ezt csinálja, az hátrányos következményeket tapasztalhat. Emellett kétszer is figyelmeztetésben részesítette a felperest, megbukott a táskaellenőrzés alkalmával. Aztán felmondtak neki.

A felmondás indokát képezte többek között, hogy a felperes a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten elismerte, hogy a sorozatos figyelmeztetések ellenére térítési díj megfizetése nélkül önkényesen étkezett a gyermekeknek biztosított élelmiszerből, továbbá indok volt az is, hogy bebizonyosodott, hogy az intézményből jogellenesen kb. 3-4 adagnyi mennyiségű élelmiszert próbált kivinni. A felperes vitatta a felmondást, többek között azért, mert mint mondta, minden esetben olyan gyermekek ételét ették meg, akik aznap hiányoztak az intézményből, ezért az ebédjüket hulladékként kidobták volna. Rajta kívül még 9 fő ezt a gyakorlatot folytatta.

Tudta, hogy nem szabad, mégis megtette

Az ügy megjárta a bíróságot, első fokon a felperesnek adtak igazat, másodfokon elutasították a kérelmét, végül a Kúria elé került. A Kúria a másodfokú bíróság ítéletét hagyta helyben, azaz az óvodának adott igazat.

Megállapították, hogy a felperes jogellenesen vett el a gyermekeknek járó ételből (az óvodában, és elvitelre is), ráadásul úgy, hogy már korábban is figyelmeztették emiatt. S bár a táskaellenőrzés során tapasztaltak miatt a munkáltató írásbeli figyelmeztetést alkalmazott, melyben foglalt magatartás a bírói gyakorlat szerint később nem képezheti felmondás indokát, azonban a munkaviszonynak egy hasonló magatartás miatt történő megszüntetése indokoltságát alátámaszthat.