A legtrendibb ajándék Nyugat-Európában (X)

A vágy, hogy szeretteinket vagy üzleti partnereinket személyes és egyben hasznos ajándékokkal lepjük meg, évezredek óta mit sem változott, az időnek viszont egyre inkább híján vagyunk. Aki valami igazán személyessel szeretne kedveskedni, annak vagy nyakába kell venni a várost, vagy a szállítmányozó cégek és a posta megfelelő munkamenetében kell bíznia, és ez, különösen a nagy ünnepek előtt, igen frusztráló lehet. A másik lehetőség az ajándékutalvány, amely – lássuk be – nem sok személyes töltetet hordoz.

Ezek a gondolatok kavarogtak annak a két sikeres vállalkozónak a fejében is, akik létrehozták az AJI Ajándékkártyákat. A Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már rendkívül népszerű eszköz igencsak megkönnyíti az ajándékozó életét, ugyanakkor megteremti a lehetőséget a testre szabott, személyes, hasznos ajándék kiválasztására és célba juttatására.

Az Ajikártyák közül az ajándékozó kiválaszthatja az alkalomhoz leginkább illőt, tetszés szerinti pénzösszeggel töltheti fel, majd díszdobozba csomagolva személyesen adhatja át vagy postán küldheti el. A kártyát az ajándékozott az AJI több mint 275 partner üzletében válthatja be, melyek rengeteg és sokszínű lehetőséget kínálnak a kreatív hobbitól a divaton vagy a műszaki cikkeken át egészen a lakberendezésig. A kártya tulajdonosa nem csupán maga dönthet a felhasználásról, de arra is lehetősége van, hogy a keret erejéig tetszőlegesen, több elfogadóhelyen is vásárolhasson.

Az AJI Ajándékkártyák e-kártya változatban is elérhetőek, ami – bár kevésbé kézzelfogható – nem kevésbé praktikus, valamint igen gyors és környezetbarát megoldás.

Az ötletgazdák nem most térképezték fel az ajándékozásban rejlő lehetőségeket. Az általuk korábban létrehozott vállalkozás, a Feldobox mintegy 1.300 programlehetőséget kínáló élménykatalógusaival messze piacvezető Magyarországon. Ebben a tudásban és tapasztalatban gyökerezik az AJI sikere is, amely a feltölthető ajándékkártyák legnagyobb hazai választékát kínálja.

Bővebb információ: www.ajikartyak.hu