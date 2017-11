Teherbe esett a 9 éves lány, miután a mostohaapja naponta többször megerőszakolta

Túl későn fedezték fel ahhoz, hogy elvetethesse a babát.

A The Sun számolt be róla, hogy Peruban teherbe ejtette 9 éves mostohalányát egy 30 éves férfi, aki a kislány szerint naponta többször, olykor akár tízszer is megerőszakolta.

A kislány terhességét az anyja fedezte fel 5 hónap után, így már nem lehet elvetetni a babát.

Miután lebukott, a mostohaapa elmenekült. A helyi rendőrség embervadászatot indított utána.

A családja kérésére a sajtóban elhallgatott nevű kislány utólag elárulta, a mostohaapja mindig olyankor erőszakoskodott vele, amikor csak ők ketten voltak otthon.

Peruban gyűjtést kezdeményeztek a lány és édesanyja számára, hogy legyen pénzük eljárást indítani a férfi ellen.

Az esettel kapcsolatban a nők jogait védő perui miniszter, Ana Maria Choquehuanca úgy nyilatkozott, már folyamatban vannak az intézkedések a hasonló esetek megakadályozása és a gyermekeket molesztálókra szabható büntetések súlyosbítása érdekében.

Kiemelt kép: Thinkstock